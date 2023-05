Binh sĩ Phần Lan. Ảnh: Le Monde

Tờ Newsweek và báo Helsinki Sanomat ngày 1/5 dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Phần Lan Mikael Antell nói, các cuộc thảo luận về thỏa thuận hợp tác mới có thể cho phép Mỹ xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng trên đất Phần Lan. Thỏa thuận được đề xuất sẽ không bao gồm vũ khí hạt nhân.

Phó Tổng giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị của Bộ Ngoại giao Phần Lan Antell đang dẫn dắt cuộc đàm phán song phương. Các cuộc thảo luận mới nhất đã diễn ra ở thủ đô Phần Lan hồi tuần trước.

Ông Antell nói, thỏa thuận trên sẽ củng cố tư cách thành viên NATO của Phần Lan. "Điều quan trọng nhất là thỏa thuận cho phép Phần Lan hợp tác với Mỹ trong mọi tình huống an ninh và cả trong thời gian thông báo ngắn".

Các cuộc thảo luận về DCA giữa Mỹ và Phần Lan diễn ra từ mùa thu năm ngoái. Theo ông Antell, DCA cho phép quân Mỹ vào Phần Lan, ở lại nước này, cất giữ vật liệu và có thể đầu tư cơ sở hạ tầng thông qua các quỹ do Quốc hội Mỹ cấp cho Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, bất cứ thỏa thuận nào cũng phải được Quốc hội hai nước chấp thuận trước khi nó có hiệu lực. Dự kiến, đàm phán sẽ kéo dài tới 2024.

Mỹ cũng đang đàm phán thỏa thuận quốc phòng mới với cả Thụy Điển và Đan Mạch, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết hồi tháng 1. Theo quan chức này, các thỏa thuận như vậy sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ của Mỹ với các nước trên, tăng cường hợp tác trong các hoạt động an ninh đa phương và cùng nhau củng cố an ninh xuyên Đại Tây Dương.