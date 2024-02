Theo thông cáo được US CENTCOM đăng tải trên mạng xã hội X, vụ việc quân đội Mỹ tập kích cơ sở hạ tầng của Houthi xảy ra lúc 1h30 sáng 1/2 (giờ Sanaa).

“Các lực lượng của chúng tôi đã thực hiện nhiều vụ không kích nhằm vào một trạm điều khiển UAV và 10 khí tài của Houthi. Quân đội Mỹ nhận định trạm điều khiển UAV và các khí tài quân sự tại đó của Houthi là mối đe dọa tới các tàu buôn và chiến hạm của Hải quân Mỹ trong khu vực”, thông cáo viết.

Một số UAV và tên lửa của Houthi. Ảnh: Reuters

“Việc phá hủy cơ sở hạ tầng và khí tài Houthi của các lực lượng Mỹ là hành động tự vệ. Động thái này sẽ bảo vệ sự tự do hàng hải, khiến các vùng biển quốc tế an toàn hơn cũng như đảm bảo an ninh cho các tàu chở hàng và chiến hạm của Hải quân Mỹ”, thông cáo từ US CENTCOM nhấn mạnh.

Al Jazeera nhận định, thông cáo trên của US CENTCOM được đưa ra chỉ vài giờ sau khi phát ngôn viên Houthi Yahya Sarea tuyên bố nhóm này đã tập kích tên lửa nhằm vào tàu chở hàng Mỹ “KOI” ở Vịnh Aden.

Iran rút sĩ quan khỏi Syria

Hãng thông tấn Reuters dẫn năm nguồn tin giấu tên thông thạo vấn đề cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thu gọn việc triển khai các sĩ quan cấp cao của họ ở Syria, trong bối cảnh chính quyền Israel gần đây đã tập kích tên lửa Syria khiến năm sĩ quan IRGC thiệt mạng.

Theo những nguồn tin này, một trong năm sĩ quan thiệt mạng trên có một tướng tình báo hàng đầu của IRGC. Nên việc IRGC muốn rút bớt các sĩ quan cấp cao khỏi Syria là nhằm tránh việc Iran bị cuốn vào một cuộc xung đột “đang bùng phát ở Trung Đông”.

IRGC tới nay chưa đưa ra bình luận về thông tin được Reuters đăng tải.

Iran cảnh báo đáp trả Mỹ quyết liệt nếu bị tấn công Tổng tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Thiếu tướng Hossein Salami tuyên bố, nước này sẽ đáp trả quyết liệt trước bất kỳ mối đe dọa nào từ Mỹ.

Điện Kremlin lên tiếng về khả năng Mỹ tấn công Iran Điện Kremlin cho biết căng thẳng ở Trung Đông đang ở mức cao, và cần có các bước giảm leo thang thay vì gây bất ổn cho khu vực rộng lớn hơn.