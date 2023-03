Theo New York Times (NYT), Mỹ và các đồng minh phương Tây đang cố gắng mang lại lợi thế cho Ukraine với rất nhiều loại vũ khí hiện đại. Tuy vậy, sự xuất hiện của quá nhiều loại khí tài ở cùng một thời điểm có thể khiến binh lính Ukraine khó phân biệt.

Tổ hợp HIMARS được in trên lá Át chuồn. Ảnh: NYT

Để giải quyết vấn đề ngày, lục quân Mỹ đã lên kế hoạch phát hành một bộ bài tây 52 lá, có in hình xe tăng, xe bọc thép chở quân, xe tải, pháo, các hệ thống vũ khí khác do NATO sản xuất. Mỗi lá bài sẽ in hình một hệ thống vũ khí với tên, nước sản xuất và cấu hình.

"Ý tưởng này giúp cho các binh sĩ Ukraine có thể nhanh chóng xác định thiết bị của đối phương với đồng minh. Bộ bài có thể sử dụng trong tất cả quân chủng và ở mọi cấp độ trong hệ thống chỉ huy. Các lá bài sẽ tập trung vào những loại khí tài của NATO đã xuất hiện ở các quốc gia không thuộc NATO", Thiếu tướng Andrew Harshbarger - đại diện lục quân Mỹ nói.

Các lá bài khác trong bộ bài đặc biệt. Ảnh: NYT

Theo thông tin của NYT, bộ bài này sẽ bao gồm các loại vũ khí của Mỹ đã và sắp xuất hiện ở Ukraine như xe chiến đấu Bradley, xe tăng M1 Abrams, xe bọc thép chở quân M113 và tên lửa vác vai Stinger. Các lá bài được in ngẫu nhiên, không phân cấp về tầm quan trọng.

Tuy vậy, bộ bài này có thể vô tình tiết lộ một số loại vũ khí vốn không được công khai viện trợ cho Ukraine, như trực thăng Black Hawk của Mỹ và xe tăng chiến đấu Leclerc của Pháp. Chính phủ Mỹ đã không tiết lộ về việc Washington sẽ gửi trực thăng Black Hawk cho Kiev và Paris vẫn đang cân nhắc về trường hợp của xe tăng Leclerc.

Trong quá khứ, Lầu Năm Góc từng phát hành những bộ bài tương tự để giúp binh lính Mỹ làm quen với các nhân tố chiến tranh. Các lá bài này in hình và thông tin về các hệ thống vũ khí của nước ngoài.