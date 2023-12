{"article":{"id":"2223957","title":"Mỹ thêm viện trợ cho Ukraine, quan chức thân Nga ở Luhansk thiệt mạng","description":"Bộ Quốc phòng Mỹ tối 6/12 (giờ Washington DC) đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 175 triệu USD cho Ukraine.","contentObject":"<p>Theo thông cáo được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ mới này bao gồm những loại vũ khí tăng cường khả năng phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng và nhiều trang thiết bị khác cho <a href=\"https://vietnamnet.vn/ukraine-tag18220395140699380479.html\">Ukraine</a>.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ukraine-110-141.jpg?width=768&s=ILFjDH7oNxLnojAPpv2dNg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ukraine-110-141.jpg?width=1024&s=mk5Z_4exDe1lGXsYcB0dAw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ukraine-110-141.jpg?width=0&s=4rJQ1xuHChA9uFyU5m_B6A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ukraine-110-141.jpg?width=768&s=ILFjDH7oNxLnojAPpv2dNg\" alt=\"ukraine 110.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ukraine-110-141.jpg?width=260&s=rMfcpDDNWFnT_YgHtgf5yg\"></picture>

<figcaption>Một lô khí tài Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ảnh: Mil.in.ua</figcaption>

</figure>

<p>“Gói viện trợ lần này gồm có các tên lửa AIM-9M và AIM-7 dành cho việc phòng không; đạn bổ sung cho Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS); đạn pháo 105mm và 155mm; tên lửa HARM; tên lửa chống tăng TOW, Javelin và AT-4 cùng hơn 4 triệu viên đạn dành cho vũ khí cá nhân các loại”, thông cáo viết.</p>

<p>Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, những gói viện trợ nước này dành cho Ukraine sẽ giúp các lực lượng vũ trang Kiev bảo vệ dân thường, các thành phố và cơ sở hạ tầng khỏi nhiều cuộc tấn công đường không tới từ Nga.</p>

<p><strong>Quan chức thân Nga ở Luhansk thiệt mạng</strong></p>

<p>Tờ Moscow Times tối 6/12 cho biết, chính trị gia Oleg Popov được <a href=\"https://vietnamnet.vn/nga-tag11793932963017999683.html\">Nga</a> hậu thuẫn đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe xảy ra chiều cùng ngày ở thành phố Luhansk.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ukraine-111-142.jpg?width=768&s=8ML71EzCvSaCQpYtbdS58Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ukraine-111-142.jpg?width=1024&s=gxk5jucQpXN12FTGJlNBOg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ukraine-111-142.jpg?width=0&s=4oxEIjdYU9l4jqEM4H1WPw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ukraine-111-142.jpg?width=768&s=8ML71EzCvSaCQpYtbdS58Q\" alt=\"ukraine 111.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ukraine-111-142.jpg?width=260&s=OY--8YteDdDZEYpkgbcRMw\"></picture>

<figcaption>Ông Oleg Popov. Ảnh: Lug-info.com/ Moscow Times</figcaption>

</figure>

<p>“Vụ đánh bom xe xảy ra gần sân thể thao Avangard ở thành phố Luhansk đã khiến quan chức Oleg Nikolaevich Popov thiệt mạng. Đây là vụ ám sát thứ hai nhằm vào ông Oleg, sau lần thứ nhất xảy ra hồi tháng Chín năm ngoái”, quan chức Yuri Yurov, đồng nghiệp của Popov, nói.</p>

<p>Chính quyền Kiev tới nay chưa bình luận về những thông tin được tờ Moscow Times công bố.</p>

<p>Moscow Times nhận định, đây là vụ đánh bom xe thứ hai trong vòng một tháng qua nhằm vào giới chức thân Nga ở miền đông Ukraine. Trước đó vào hôm 9/11, nghị sĩ thân Nga ở Luhansk Mikhail Filiponenko cũng thiệt mạng trong một vụ việc tương tự “khi thiết bị nổ không xác định phá hủy chiếc xe hơi của ông Filiponenko”.</p>

Đây là phương thức duy trì liên lạc của cơ quan này với các sứ mệnh ngoài Trái đất.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nasa-dau-dau-vi-bai-toan-lien-lac-voi-cac-su-menh-cach-trai-dat-ca-ty-km-2223202.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nasa-dau-dau-vi-bai-toan-lien-lac-voi-cac-su-menh-cach-trai-dat-ca-ty-km-852.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223951","title":"Israel tuyên bố công phá nhiều phòng tuyến Hamas, nới hạn chế ở Dải Gaza","description":"Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, các binh sĩ của họ đã phá vỡ nhiều phòng tuyến của Phong trào Hamas ở Shejaiya, Jabaliya và Khan Younis tại Dải Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-tuyen-bo-cong-pha-nhieu-phong-tuyen-hamas-noi-han-che-o-dai-gaza-2223951.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/israel-tuyen-bo-cong-pha-nhieu-phong-tuyen-hamas-noi-han-che-o-dai-gaza-127.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:50:33","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223728","title":"Những sự kiện quốc tế nổi bật nhất 2023 qua ảnh","description":"Năm 2023 được đánh dấu bằng hai cuộc xung đột lớn giữa Ukraine với Nga và Israel với Hamas cũng như hàng loạt thiên tai lớn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-su-kien-quoc-te-noi-bat-nhat-2023-qua-anh-2223728.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nhung-su-kien-quoc-te-noi-bat-nhat-2023-qua-anh-1370.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:45:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223720","title":"Video thiết giáp Ukraine sống sót sau đòn tập kích trực diện từ tên lửa Nga","description":"Dưới đây là khoảnh khắc thiết giáp Braley trong biên chế quân đội Ukraine sống sót sau đòn đánh trực diện từ tên lửa chống tăng của Nga.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-thiet-giap-ukraine-song-sot-sau-don-tap-kich-truc-dien-tu-ten-lua-nga-2223720.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/video-thiet-giap-ukraine-song-sot-sau-don-tap-kich-truc-dien-tu-ten-lua-nga-1361.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:10:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223876","title":"Nga nói phá kho đạn NATO ở Ukraine, Anh trừng phạt các thực thể hỗ trợ Moscow","description":"Các đơn vị trinh sát Nga tác chiến ở Ukraine được cho là đã phá hủy một kho đạn của NATO nằm trong khu vực Kupyansk.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-noi-pha-kho-dan-nato-o-ukraine-anh-trung-phat-cac-thuc-the-ho-tro-moscow-2223876.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nga-noi-pha-kho-dan-nato-o-ukraine-anh-trung-phat-cac-thuc-the-ho-tro-moscow-1356.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T21:22:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223858","title":"Israel thu kho vũ khí Hamas ở phía bắc Gaza, bắn hạ tên lửa trên Biển Đỏ","description":"Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, các binh sĩ của họ đã thu giữ một kho vũ khí lớn của Hamas nằm ở phía bắc Dải Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-thu-kho-vu-khi-hamas-o-phia-bac-gaza-ban-ha-ten-lua-tren-bien-do-2223858.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/israel-thu-kho-vu-khi-hamas-o-phia-bac-gaza-ban-ha-ten-lua-tren-bien-do-1285.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T20:24:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223793","title":"Giao tranh ác liệt ở Gaza, Israel nhận định thời điểm đạt lệnh ngừng bắn mới","description":"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đang tiếp tục các trận giao tranh ác liệt với Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-nhan-dinh-thoi-diem-dat-lenh-ngung-ban-moi-giao-tranh-ac-liet-o-gaza-2223793.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/giao-tranh-ac-liet-o-gaza-israel-nhan-dinh-thoi-diem-dat-lenh-ngung-ban-moi-1061.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223752","title":"Không quân Ukraine bắn hạ máy bay ném bom Su-24M của Nga gần đảo Rắn","description":"Không quân Ukraine tuyên bố, một máy bay ném bom Su-24M của Nga đã bị bắn rơi gần đảo Rắn khi đang cố gắng phóng tên lửa về phía các mục tiêu ở tỉnh Odessa.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-quan-ukraine-ban-ha-may-bay-nem-bom-su-24m-cua-nga-gan-dao-ran-2223752.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/khong-quan-ukraine-ban-ha-may-bay-nem-bom-su-24m-cua-nga-gan-dao-ran-846.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223735","title":"Israel tiết lộ số đạn pháo đã sử dụng, giao tranh ở Gaza ác liệt chưa từng có","description":"Quân đội Israel đã tấn công thành phố chính của miền Nam Dải Gaza trong cuộc giao tranh mà Israel cho là ác liệt nhất kể từ khi lực lượng nước này bắt đầu chiến dịch trên bộ.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-tiet-lo-so-dan-phao-da-su-dung-giao-tranh-o-gaza-ac-liet-chua-tung-co-2223735.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/israel-tiet-lo-so-dan-phao-da-su-dung-giao-tranh-o-gaza-ac-liet-chua-tung-co-826.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:32:44","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223721","title":"Tổng thống Biden nói lý do tái tranh cử là vì ông Trump","description":"Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông có thể sẽ không tái tranh cử, nếu như đối thủ là ông Donald Trump không tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-thong-biden-noi-ly-do-tai-tranh-cu-la-vi-ong-trump-2223721.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tong-thong-biden-noi-ly-do-tai-tranh-cu-la-vi-ong-trump-799.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223646","title":"Thụy Điển ký thỏa thuận hợp tác quân sự, mở đường đón binh sĩ Mỹ","description":"Mỹ và Thụy Điển đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự, và sẽ cho phép binh sĩ Mỹ tới hoạt động ở quốc gia Bắc Âu.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuy-dien-ky-thoa-thuan-hop-tac-quan-su-mo-duong-don-binh-si-my-2223646.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/thuy-dien-ky-thoa-thuan-hop-tac-quan-su-mo-duong-don-binh-si-my-640.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223612","title":"Video vụ nổ nhà kinh hoàng ở Mỹ","description":"Một ngôi nhà đã phát nổ kinh hoàng ở bang Virginia của Mỹ khi cảnh sát đang cố gắng thực hiện lệnh khám xét.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-vu-no-nha-kinh-hoang-o-my-2223612.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/video-vu-no-nha-kinh-hoang-o-my-559.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T13:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223668","title":"Con người sẽ thực hiện việc thụ tinh nhân tạo trong vũ trụ như thế nào?","description":"Một công ty về công nghệ sinh học tại Hà Lan chuẩn bị thử nghiệm việc thụ tinh nhân tạo trong không gian vũ trụ. Đơn vị này đã thiết lập những mô hình và chuẩn bị các phương án để sớm triển khai dự án này tại vùng quỹ đạo thấp của Trái đất.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-nguoi-se-thuc-hien-viec-thu-tinh-nhan-tao-trong-vu-tru-nhu-the-nao-2223668.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/con-nguoi-se-thuc-hien-viec-thu-tinh-nhan-tao-trong-vu-tru-nhu-the-nao-664.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T13:28:53","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223637","title":"Nga, Iran chính thức bắt tay chống lại lệnh trừng phạt của phương Tây","description":"Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, Moscow và Tehran đã ký một tuyên bố chung về các cách thức và biện pháp để chống lại, giảm thiểu và đền bù cho những hậu quả do lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-iran-chinh-thuc-bat-tay-chong-lai-lenh-trung-phat-cua-phuong-tay-2223637.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nga-iran-chinh-thuc-bat-tay-chong-lai-lenh-trung-phat-cua-phuong-tay-589.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:52:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223629","title":"LHQ lên án Israel về tỉ lệ dân thiệt mạng, Palestine giục Hội đồng Bảo an ra tay","description":"Liên Hợp Quốc đã chỉ trích phát biểu của đại diện quân đội Israel về tỉ lệ dân thường thiệt mạng “chấp nhận được” ở Dải Gaza trong chiến dịch quân sự chống Hamas.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lhq-len-an-israel-ve-ti-le-dan-thiet-mang-palestine-giuc-hoi-dong-bao-an-ra-tay-2223629.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lhq-len-an-israel-ve-ti-le-dan-thiet-mang-palestine-giuc-hoi-dong-bao-an-ra-tay-564.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223275","title":"Ô nhiễm bom mìn tại Ukraine: Uớc tính 500 đội rà phá, hơn 700 năm mới hoàn thành","description":"Ukraine đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm bom mìn nghiêm trọng. Theo ước tính của các chuyên gia, nước này có thể phải triển khai 500 đội rà phá, mất hơn 700 năm mới hoàn thành công việc xử lý bom mìn.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/o-nhiem-bom-min-tai-ukraine-uoc-tinh-500-doi-ra-pha-hon-700-nam-moi-hoan-thanh-2223275.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/o-nhiem-bom-min-tai-ukraine-uoc-tinh-500-doi-ra-pha-hon-700-nam-moi-hoan-thanh-519.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:13:08","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223613","title":"Nga bác bỏ đề xuất quan trọng của Mỹ","description":"Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Nga đã bác bỏ một đề xuất mới, quan trọng của Mỹ về việc thả hai công dân nước này là Paul Whelan và Evan Gershkovich đang bị giam giữ tại Nga.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-bac-bo-de-xuat-quan-trong-cua-my-2223613.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ivan-gershkovich-515.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223608","title":"Ông Kim Jong Un rơi nước mắt, yêu cầu tích cực ngăn chặn tỷ lệ sinh giảm","description":"Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phải dùng khăn chấm nước mắt khi kêu gọi phụ nữ nước này sinh thêm con, nhấn mạnh nhiệm vụ phải ngăn chặn tình trạng tỷ lệ sinh của nước này đang giảm, qua đó nhằm củng cố sức mạnh quốc gia.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-kim-jong-un-roi-nuoc-mat-yeu-cau-tich-cuc-ngan-chan-ty-le-sinh-giam-2223608.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ong-kim-jong-un-roi-nuoc-mat-yeu-cau-tich-cuc-ngan-chan-ty-le-sinh-giam-507.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:09:29","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223565","title":"Israel muốn ‘phi quân sự hóa’ Dải Gaza, bị tố tấn công trại tị nạn Nuseirat","description":"Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tái khẳng định mục tiêu của chính quyền nước này nhằm phi quân sự hóa khu vực Dải Gaza, sau khi giao tranh với Hamas kết thúc.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-muon-phi-quan-su-hoa-dai-gaza-bi-to-tan-cong-trai-ti-nan-nuseirat-2223565.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/israel-muon-phi-quan-su-hoa-dai-gaza-bi-to-tan-cong-trai-ti-nan-nuseirat-462.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:41:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223578","title":"Ông Putin sắp gặp Tổng thống Iran","description":"Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp gặp người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi tại thủ đô Moscow.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-putin-sap-gap-tong-thong-iran-2223578.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ong-putin-sap-gap-tong-thong-iran-431.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223573","title":"EU cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố dịp Giáng sinh","description":"Một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết, khu vực đang phải đối mặt “nguy cơ rất lớn” về các vụ tấn công khủng bố dịp nghỉ lễ Giáng sinh, trong bối cảnh xã hội ngày càng bị phân cực vì xung đột Israel - Hamas.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/eu-canh-bao-nguy-co-xay-ra-cac-vu-tan-cong-khung-bo-dip-giang-sinh-2223573.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/eu-canh-bao-nguy-co-xay-ra-cac-vu-tan-cong-khung-bo-dip-giang-sinh-398.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223563","title":"Ukraine thừa nhận ‘nguy cơ lớn’ thất bại trong xung đột với Nga","description":"Quan chức cấp cao Ukraine cho biết, việc Washington trì hoãn hỗ trợ cho Kiev do tranh luận tại Quốc hội Mỹ sẽ tạo ra ‘nguy cơ lớn’ Ukraine thất bại trong cuộc xung đột với Nga.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ukraine-thua-nhan-nguy-co-lon-that-bai-trong-xung-dot-voi-nga-2223563.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ukraine-thua-nhan-nguy-co-lon-that-bai-trong-xung-dot-voi-nga-383.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223541","title":"Chủ tịch Ủy ban châu Âu là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới","description":"Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã được tạp chí Forbes vinh danh là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong năm thứ hai liên tiếp.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-uy-ban-chau-au-la-nguoi-phu-nu-quyen-luc-nhat-the-gioi-2223541.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chu-tich-uy-ban-chau-au-la-nguoi-phu-nu-quyen-luc-nhat-the-gioi-294.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223544","title":"Xe buýt mất phanh lao xuống khe núi ở Philippines, ít nhất 16 người tử vong","description":"Một chiếc xe buýt chở hàng chục người đã bị mất phanh và lao xuống khe núi ở miền trung Philippines khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-buyt-mat-phanh-lao-xuong-khe-nui-o-philippines-it-nhat-16-nguoi-tu-vong-2223544.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/xe-buyt-mat-phanh-lao-xuong-khe-nui-o-philippines-it-nhat-16-nguoi-tu-vong-283.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223538","title":"Mỹ áp lệnh cấm visa sau cảnh báo Israel về bạo lực ở Bờ Tây","description":"Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo bắt đầu áp lệnh cấm thị thực (visa) đối với những người có liên quan đến bạo lực ở khu vực Bờ Tây đang bị Israel chiếm đóng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-ap-lenh-cam-visa-sau-canh-bao-israel-ve-bao-luc-o-bo-tay-2223538.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/my-ap-lenh-cam-visa-sau-canh-bao-israel-ve-bao-luc-o-bo-tay-280.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

