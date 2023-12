{"article":{"id":"2225866","title":"Mỹ trợ cấp 35 triệu USD phát triển chip máy bay chiến đấu F-35","description":"Bộ Thương mại Mỹ thông báo kế hoạch trợ cấp 35 triệu USD cho BAE Systems để tăng gấp bốn lần sản lượng các chip bán dẫn quan trọng được sử dụng trong máy bay chiến đấu F-35 và vệ tinh thương mại.","contentObject":"<p>Đây là thông báo đầu tiên trong chương trình trợ cấp nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn \"Chips for America\" trị giá 52,7 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt vào tháng 8 năm ngoái nhằm tăng cường sức mạnh lĩnh vực <a href=\"https://vietnamnet.vn/ban-dan-tag2624506733201865884.html\">sản xuất chip </a>nội địa và giảm phụ thuộc vào châu Á.</p>

<p>Tổng thống Joe Biden cho biết trong một tuyên bố “trong năm tới, Bộ Thương mại sẽ cấp thêm hàng tỷ đô la để sản xuất thêm chất bán dẫn ở Mỹ” và thúc đẩy nghiên cứu và phát triển.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/wpbb46ez55jxjlq4vgzs4gqfo4-333.jpg?width=768&s=FbvWH_PiQH1SroydVy3uRQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/wpbb46ez55jxjlq4vgzs4gqfo4-333.jpg?width=1024&s=D1czgUNI6Hogs61GbI0VaQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/wpbb46ez55jxjlq4vgzs4gqfo4-333.jpg?width=0&s=IyzA5SaxKbY8EEI4Klw9Qw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/wpbb46ez55jxjlq4vgzs4gqfo4-333.jpg?width=768&s=FbvWH_PiQH1SroydVy3uRQ\" alt=\"wpbb46ez55jxjlq4vgzs4gqfo4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/wpbb46ez55jxjlq4vgzs4gqfo4-333.jpg?width=260&s=iuSq644ygZSV1LNhUFjZSQ\"></picture>

<figcaption>Trợ cấp trao cho BAE Systems truyền thông điệp \"đảm bảo an ninh quốc gia\" của chương trình \"Chips for America\"</figcaption>

</figure>

<p>Theo đó, Bộ Thương mại đã ký biên bản ghi nhớ sơ bộ không ràng buộc, cung cấp 35 triệu USD cho BAE Systems Electronic Systems, một đơn vị của BAE Systems, để hỗ trợ hiện đại hóa Trung tâm Vi điện tử New Hampshire của công ty này.</p>

<p>Lầu Năm Góc có kế hoạch chi 1,7 nghìn tỷ USD cho chương trình F-35, bao gồm mua 2.500 máy bay trong những thập kỷ tới.</p>

<p>Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết các con chip này rất quan trọng đối với dòng máy bay chiến đấu F-15 và F-35.</p>

<p>Các công ty như Intel, Micron, GlobalFoundries nằm trong số những công ty đang tìm kiếm nguồn tài trợ đáng kể từ chương trình “Chips for America”.</p>

<p>Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo nói rằng từ giờ đến nửa đầu năm tới, “các thông báo tương tự” sẽ xuất hiện nhiều hơn.</p>

<p>Một quan chức chính quyền cho biết dự án ở New Hampshire sẽ góp phần làm giảm một nửa giá chip trong tương lai, nhiều hơn mức bù đắp chi phí 35 triệu USD.</p>

<p>Những con chip BAE Systems phát triển, được sử dụng trên các <a href=\"https://vietnamnet.vn/tac-chien-dien-tu-tag13497451851638741167.html\">hệ thống tác chiến điện tử </a>trong môi trường chiến đấu dành cho máy bay F-35 của Lockheed Martin chế tạo.</p>

<p>Raimondo cho biết, gói hỗ trợ chip đầu tiên nhấn mạnh tính chất “đảm bảo an ninh quốc gia” của chương trình trợ cấp, đồng thời cho biết thêm mục đích là tạo ra \"một ngành sản xuất chất bán dẫn trong nước phát triển lâu dài\".</p>

<p>Giám đốc điều hành BAE Systems, Tom Arseneault, cho biết trong một tuyên bố rằng khoản tài trợ sẽ thúc đẩy hoạt động vi điện tử, vốn là chìa khóa cho \"khách hàng quốc phòng và hàng không vũ trụ - từ máy bay và vệ tinh thế hệ tiếp theo đến GPS cấp quân sự và thông tin liên lạc an toàn\".</p>

<p><em>(Theo Reuters)</em></p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1702345579056\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2225484\"><a href=\"/ceo-jensen-huang-noi-nvidia-se-xay-dung-co-so-tai-viet-nam-2225484.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nvidia-se-xay-dung-co-so-san-xuat-tai-viet-nam-345.jpeg?width=0&s=L35c-Ctt017qrs4_lzVrHw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nvidia-se-xay-dung-co-so-san-xuat-tai-viet-nam-345.jpeg?width=260&s=JpU0yUcRBUxXTbTCw-9smA\" alt=\"Nvidia sẽ xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/ceo-jensen-huang-noi-nvidia-se-xay-dung-co-so-tai-viet-nam-2225484.html\">Nvidia sẽ xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Chính phủ Việt Nam cho biết giám đốc điều hành công ty chip Mỹ Nvidia đã bày tỏ mong muốn thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn địa phương.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2224797\"><a href=\"/ceo-nvidia-toi-viet-nam-thuc-day-hop-tac-ban-dan-2224797.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ceo-nvidia-toi-viet-nam-thuc-day-hop-tac-ban-dan-1278.jpeg?width=0&s=IE46Vf61oiTpXq6jQLMCgw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ceo-nvidia-toi-viet-nam-thuc-day-hop-tac-ban-dan-1278.jpeg?width=260&s=RLtTb7ya4NJw2uNW9aoQFw\" alt=\"CEO Nvidia tới Việt Nam thúc đẩy hợp tác bán dẫn\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/ceo-nvidia-toi-viet-nam-thuc-day-hop-tac-ban-dan-2224797.html\">CEO Nvidia tới Việt Nam thúc đẩy hợp tác bán dẫn</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Đầu tuần tới, hãng chip khổng lồ Nvidia của Mỹ sẽ thảo luận thoả thuận hợp tác bán dẫn với các doanh nghiệp công nghệ và Chính phủ Việt Nam.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2224360\"><a href=\"/bo-truong-nguyen-manh-hung-chia-se-ve-cong-nghiep-ban-dan-2224360.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cong-nghiep-ban-dan-co-the-tro-thanh-nen-tang-cho-moi-quan-he-viet-my-1541.jpg?width=0&s=TKx2Ijn7pgoU25e-AM3wTw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cong-nghiep-ban-dan-co-the-tro-thanh-nen-tang-cho-moi-quan-he-viet-my-1541.jpg?width=260&s=xURa51vHAWRfWYjFT86_-w\" alt=\"Công nghiệp bán dẫn có thể trở thành nền tảng cho mối quan hệ Việt - Mỹ\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/bo-truong-nguyen-manh-hung-chia-se-ve-cong-nghiep-ban-dan-2224360.html\">Công nghiệp bán dẫn có thể trở thành nền tảng cho mối quan hệ Việt - Mỹ</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Đây là nhận định được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại buổi tiếp đoàn công tác của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ.</div>

</div>

</article>

