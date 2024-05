Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại về những rủi ro an ninh quốc gia do Trung Quốc dẫn đầu trong việc mua tài sản của Mỹ gần các khu vực quân sự nhạy cảm.

Nhà Trắng ngày 13/5 cho biết, MineOne Partners Limited thuộc sở hữu của các công dân Trung Quốc đã hợp tác với các công ty khác để mua bất động sản phục vụ cho hoạt động khai thác tiền điện tử từ tháng 6/2022. Địa điểm này nằm trong bán kính 1,6km từ căn cứ không quân Francis E. Warren tại bang Wyoming, nơi đặt một phần kho vũ khí tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ.

Theo Nhà Trắng, "việc các bất động sản thuộc sở hữu của người nước ngoài đặt gần căn cứ tên lửa chiến lược - vốn là yếu tố then chốt trong bộ ba hạt nhân của Mỹ, cũng như sự hiện diện của các thiết bị chuyên dụng có nguồn gốc nước ngoài có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giám sát và do thám, gây rủi ro an ninh quốc gia đối với Mỹ".

MineOne Partners Limited hiện chưa lên tiếng về vụ việc.

Trước đó, vào năm 2022, hãng Reuters từng đưa tin chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang điều tra Công ty Huawei của Trung Quốc vì lo ngại các tháp viễn thông ở Mỹ có thiết bị của công ty này có thể thu thập thông tin nhạy cảm từ các căn cứ quân sự và hầm chứa tên lửa, từ đó chuyển cho Bắc Kinh.

Thỏa thuận của MineOne Partners đã được CFIUS, một hội đồng quyền lực do Bộ Tài chính Mỹ đứng đầu rà soát kỹ lưỡng vì các rủi ro an ninh quốc gia. Tuy nhiên, động thái mới nhất của Nhà Trắng đã nhấn mạnh vai trò gác cổng rất quan trọng mà CFIUS đang đảm nhiệm để đảm bảo đầu tư nước ngoài không gây tổn hại tới an ninh quốc gia, đặc biệt là khi nó liên quan tới các giao dịch gây rủi ro cho các cơ sở quân sự nhạy cảm của Mỹ.