Thông tin từ chungta.vn – trang tin nội bộ của tập đoàn FPT – cho biết, trong năm 2023, FIM ghi nhận, cảnh báo và hỗ trợ xử lý hơn 300 lỗ hổng bảo mật trên các hệ thống ứng dụng toàn tập đoàn, gây rủi ro bảo mật cao và các lỗ hổng này chủ yếu phát hiện trên các ứng dụng tự phát triển.

Bên cạnh đó, mã độc đánh cắp dữ liệu (stealer malware), thông tin định danh, tài khoản người dùng rất phát triển trong năm qua. Trung bình hằng tháng, hệ thống công nghệ thông tin của tập đoàn ghi nhận trên 1.500 email chứa mã độc hại và trên 1 triệu email spam, tấn công giả mạo.

Toàn cảnh lớp tập huấn an toàn thông tin cho IT ngành dọc của tập đoàn FPT tháng 11/2023. (Ảnh: chungta.vn)

Năm 2024, dự báo các cuộc tấn công tương tự có xu hướng gia tăng về mức độ và phạm vi. Do đó, FIM dự kiến triển khai một số hoạt động an toàn thông tin trên diện rộng toàn tập đoàn, bao gồm các chương trình tập huấn nói chung cũng như các sự kiện phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo mật hướng tới việc giảm bớt nguy cơ leo thang của các mối đe dọa mạng nâng cao do sự phổ cập của Dịch vụ tội phạm mạng (CaaS) và tác động của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI).

Tập đoàn sẽ tăng cường năng lực về an toàn thông tin, trong đó có nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho toàn bộ cán bộ nhân viên FPT, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn hóa quy trình phát triển phần mềm, đảm bảo an toàn, giảm thiểu lỗ hổng bảo mật trên các hệ thống ứng dụng.

Theo chungta.vn, ngoài việc nâng cao ý thức, tính cảnh giác và trang bị kiến thức về an toàn thông tin cho quản trị viên, lập trình viên, cán bộ bảo mật thông tin trong phát triển vận hành, giám sát hệ thống, việc kiểm soát, hướng dẫn người dùng thông thường đối với thông tin cá nhân và tổ chức cũng là một vấn đề cần thiết.

Để phòng tránh và hạn chế tối đa việc mất dữ liệu, người dùng nên sử dụng mật khẩu mạnh, không nên tải phần mềm không rõ nguồn gốc trên mạng, kiểm tra tính xác thực của tập tin gửi đến, cập nhật đầy đủ các bản vá lỗ hổng của nhà sản xuất, cài phần mềm diệt virus trên máy, cập nhật đầy đủ mẫu nhận diện và tính năng mới nhất.