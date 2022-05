Trao đổi với báo chí chiều ngày 20/5, ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (C06), Bộ Công an trong việc triển khai căn cước công dân gắn chip tích hợp rút tiền tại hệ thống ATM.

Cũng theo ông Dũng, hiện có 5 ngân hàng tham gia thí điểm chương trình này trong đó có BIDV, Vietinbank và Ngân hàng Bản Việt… 2 địa phương triển khai thí điểm trong giai đoạn đầu là Hà Nội và Quảng Ninh. Phía C06 cho hay, sau thời gian thí điểm đảm bảo an ninh, an toàn và lợi ích thiết thực cho người dân thì sẽ mở rộng địa bàn thí điểm và mở rộng số lượng ngân hàng tham gia đề án này.

Căn cước công dân gắn chip tích hợp thẻ ATM sẽ được thí điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh (ảnh minh họa)

Về mặt kỹ thuật, đại diện NHNN cho biết, hình thức thẻ căn cước công dân gắn chip rút tiền tại ATM đã tiệm cận mức an toàn tuyệt đối. Thẻ khi sử dụng tại ATM là thẻ chip, đồng thời, các thông tin nhân khẩu học, sinh trắc học như dấu vân tay cũng được lưu trữ trên hệ thống bảo mật. Do đó, tội phạm công nghệ cao nếu muốn can thiệp lấy thông tin như các thẻ từ trước đây rất khó, rủi ro hiện rất thấp.

Bên cạnh đó, kể cả trong trường hợp lỡ may người dùng có bỏ quên thẻ căn cước công dân khi rút tiền tại ATM thì người sau có muốn lấy tiền cũng được vì cần bước xác thực, khớp giữa thông tinh sinh trắc học của người dùng với thông tin gắn trên chip thẻ.

“Ngân hàng nhà nước đang phối hợp chặt với C06 để dữ liệu của công dân được khai thác an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm”, ông Dũng nhấn mạnh.

Hiện, ngoài việc đặt ra mục tiêu tận dụng căn cước công dân gắn chip trong hoạt động, sử dụng rút tiền tại hệ thống ATM. NHNN mong muốn mở rộng phạm vi cho các thiết bị chấp nhận thẻ công dân gắn chip tại các quầy giao dịch của hệ thống các ngân hàng để giảm thời gian chờ đợi giao dịch, phòng ngừa giả mạo. Bởi, thậm chí trong một số trường hợp các thẻ cũ NH có thể bị làm giả mạo, qua mặt nhân viên ngân hàng.

Trần Chung