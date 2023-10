XEM CLIP:



Sáng 23/10, đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam tài xế nằm trên yên để điều khiển xe máy điện đi ở cung đường đèo, dốc tại huyện Ba Vì (Hà Nội) được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh trong clip, tài xế điều khiển xe máy điện không có biển kiểm soát, lưu thông với tốc độ cao để đổ đèo.

Nam thanh niên liên tục nằm ra yên xe máy điện để đổ đèo

Tại nhiều khúc cua nguy hiểm, người này vẫn tiếp tục "diễn xiếc" (Ảnh chụp màn hình)

Quá trình lái xe, người này không đội mũ bảo hiểm, nằm trên yên xe. Đáng chú ý, đây là cung đường đèo, dốc với nhiều khúc cua gấp gây mất an toàn giao thông.

Người chia sẻ clip lên mạng xã hội cho biết, đoạn đường xảy ra sự việc là cung đường đi lên Vườn Quốc gia Ba Vì. Khi thấy nam thanh niên điều khiển xe máy điện làm động tác nguy hiểm như vậy, nhiều người lưu thông cùng chiều đã phải giảm tốc độ để tránh đường.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an huyện Ba Vì cho biết, nếu đoạn đường xảy ra vi phạm nằm trong Vườn Quốc gia Ba Vì thì trách nhiệm xử lý thuộc lực lượng kiểm lâm.

"Hạt Kiểm lâm của Vườn Quốc gia Ba Vì có trách nhiệm quản lý mọi mặt, kể cả vấn đề an ninh trật tự bên trong vườn. Đây cũng là khó khăn của lực lượng công an khi xử lý các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng", vị đại diện Công an huyện Ba Vì thông tin.

Được biết, trong hơn 1 tháng qua, vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, Vườn Quốc gia Ba Vì đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, "săn mây". Trong số này, có nhiều bạn trẻ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.