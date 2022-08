Theo quyết định này, từ ngày 31/8 đến hết ngày 4/9, Cục Hàng không yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các sân bay trên cả nước trong dịp nghỉ lễ.

Cục Hàng không yêu cầu nâng cấp độ an ninh tại sân bay dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Vũ Điệp)



Các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp. Các Cảng vụ hàng không thông báo nội dung nêu trên đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, hôm 18/8, trong công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các Cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cục Hàng không cần chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh trong thời gian tới để có phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu phục vụ nhân dân đi lại; điều hành lịch bay, hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Các hãng hàng không Việt Nam phải nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng của hành khách, đặc biệt hành khách là người cao tuổi, người khuyết tật; xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng việc bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé...