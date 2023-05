Trong những ngày nắng nóng đầu hè, cổ phiếu REE của CTCP Cơ điện lạnh do bà Nguyễn Thị Mai Thanh làm Chủ tịch tăng bứt phá sau khi doanh nghiệp công bố lợi nhuận sau thuế quý I/2023. Lần đầu tiên trong lịch sử, REE có một quý lãi trên nghìn tỷ đồng.

Trong quý I/2023, REE ghi nhận doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ lên 2.372 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn đến từ mảng điện lạnh (điều hòa), điện và nước. Lợi nhuận sau thuế tăng 10% lên mức kỷ lục gần 1.055 tỷ đồng.

Gần đây, dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu doanh nghiệp điện nước này cho dù thị trường bất động sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng tới hoạt động xây dựng của các chủ đầu tư trong hơn một năm qua. Trong 3 phiên từ 19-23/5, cổ phiếu REE tăng gần 8%.

Mảng bất động sản chỉ đóng góp khoảng 10% trong doanh thu. Sự trầm lắng của thị trường bất động sản không thể cản trở được đà tăng doanh thu của REE.

Phần lớn doanh thu đến từ mảng cơ điện lạnh và điện, nước, nhất là khi nắng nóng năm nay gay gắt dù mới bước vào hè và được dự báo có thể nóng hơn mọi năm trên diện rộng.

Thông tin giá điện được điều chỉnh tăng cũng được xem là tích cực đối với REE.

Trước đó, REE là một trong số ít doanh nghiệp vượt qua giai đoạn thử thách đại dịch Covid-19 với lợi nhuận theo xu hướng đi lên. Hoạt động mua vào cổ phiếu của các cổ đông lớn, trong đó có ông lớn Platinum Victoria Pte (đơn vị chuyên đầu tư của đế chế Hong Kong Jardine Matheson) và gia đình bà Mai Thanh cũng góp phần giúp cổ phiếu REE diễn biến tích cực ngay ở thời kỳ đại dịch.

Gần đây, cổ đông lớn ngoại quốc Platinum Victory Pte Ltd tiếp tục đăng ký mua hàng triệu cổ phiếu REE. Cụ thể, Platinum Victory Pte Ltd đăng ký mua hơn 2,25 triệu cổ phiếu REE từ ngày 18/5 đến 16/6. Nếu giao dịch thành công, Platinum Victory Pte Ltd sẽ nâng số lượng cổ phiếu sở hữu tại REE lên hơn 124,37 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 34,99%.

REE Corp đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu cả chục công ty thủy điện với tổng công suất lên hơn 1.300MW. (Ảnh: YB)

REE Corp là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh. Doanh nghiệp của gia đình bà Mai Thanh mở rộng đầu tư sang lĩnh vực điện và nước từ cách đây khoảng một thập kỷ với nhiều thương vụ mua cổ phần của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Đến nay, REE Corp đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu cả chục công ty thủy điện với tổng công suất hơn 1.300MW. Bên cạnh đó, REE cũng đầu tư vào lĩnh vực điện gió và điện mặt trời và nước sạch. Tổng đầu cho lĩnh vực này lên tới cả chục nghìn tỷ và trở thành mảng mang về doanh thu lớn nhất cho doanh nghiệp, vượt cả lĩnh vực kinh doanh cốt lõi ban đầu (cơ điện lạnh).

Trong năm 2022, doanh thu sản xuất điện của REE tăng vượt trội, gấp 1,8 lần so với năm trước đó lên hơn 5.400 tỷ đồng.

Vốn hóa lên tỷ USD, tăng trưởng lợi nhuận chậm lại

Từ cuối năm 2020, REE đặt mục tiêu tới năm 2025 vốn hóa đạt 1 tỷ USD. Tuy nhiên, mốc này đã đạt được ngay từ đầu năm 2022. Và tới 23/5, REE có vốn hóa 25.590 tỷ đồng (khoảng 1,1 tỷ USD).

Hiện, REE đối mặt với khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng. Với quy mô lớn ở thời điểm này, việc tìm kiếm thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) đủ lớn để đảm bảo tăng trưởng ngày càng hiếm. Danh nghiệp sẽ phải tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển các dự án.

REE đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ quản lý trực tiếp 14 công ty con và các khoản đầu tư tại 14 công ty liên doanh, liên kết. Doanh nghiệp phân chia 4 mảng kinh doanh riêng biệt gồm: cơ điện lạnh, bất động sản, nước và năng lượng.

Trong năm 2022, REE đã ghi nhận lợi nhuận ròng cao lịch sử, tăng 41% so với năm trước đó lên 2.690 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng mảng điện tăng 91% nhờ huy động sản lượng tốt từ thủy điện và điện gió vận hành cả năm. Lợi nhuận ròng mảng nước tăng 24% nhờ nhu cầu nước cho dịch vụ hồi phục sau đại dịch.

Doanh nghiệp vừa chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng là 22/5. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Trước đó, tại Đại hội thường niên 2023, cổ đông REE đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.

Theo VNDirect, triển vọng tăng trưởng năm 2023-2024 của REE sẽ chậm lại từ nền cao 2022.

Theo dự báo, lợi nhuận ròng năm 2023 giảm 18% so với cùng kỳ xuống còn 2.208 tỷ do mảng đóng góp lớn nhất - thủy điện dự kiến sẽ giảm mạnh khi hết pha thời tiết tốt. Lợi nhuận ròng mảng điện sẽ giảm 27% trong khi mảng nước và cho thuê văn phòng duy trì lợi nhuận ổn định, tăng lần lượt 0,5% và 5% so với cùng kỳ.

Mảng cơ điện lạnh tiếp tục trải qua một năm ảm đạm. Lợi nhuận ròng dự báo sẽ tăng nhẹ 1% do những khó khăn từ thị trường bất động sản tiếp diễn.

Trong năm 2024, theo VNDirect, có nhiều tín hiệu tích cực hơn với dự phóng lợi nhuận ròng hồi phục, tăng 19%.

Nguyên nhân do nền lãi suất giảm. Lợi nhuận ròng mảng điện tăng 20% nhờ sự quay lại của thủy điện. Lợi nhuận ròng cơ điện tăng 34% nhờ lượng backlog ký mới cho các dự án sân bay và thị trường bất động sản hồi phục dần. Lợi nhuận ròng cho thuê văn phòng tăng 11% với sự đóng góp từ tòa nhà cho thuê mới E.Town 6.

Năm 2023, REE đặt mục tiêu doanh thu 10.962 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng mục tiêu đạt 2.700 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với năm 2022. Tới cuối quý I/2023, REE ghi nhận tổng tài sản đạt 34.322 tỷ đồng. Nợ phải trả là 14.524 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là nợ dài hạn.

Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh cho biết, mảng thuỷ điện trong dài hạn vẫn rất tiềm năng và sẽ có lời. Trong năm 2023, vấn đề REE quan tâm là tăng công suất để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận.