Nga bị tố dùng bom cháy tấn công đảo Rắn, Ukraine kêu gọi Mỹ Latinh trợ giúp

"Hôm nay, lúc khoảng 18h ... các máy bay Su-30 của không quân Nga đã 2 lần tiến hành các cuộc không kích bằng bom phốt pho trên đảo Zmiinyi (tên khác của đảo Rắn)", trích thông cáo ngày 1/7 của quân đội Ukraine.

Ảnh vệ tinh chụp đảo Rắn ngày 30/6. Ảnh: Planet Labs PBC

Trước đó, hôm 30/6, Bộ quốc phòng Nga tuyên bố việc binh lính nước này rút khỏi đảo Rắn là "cử chỉ thiện chí" nhằm cho thấy Moscow không cản trở các nỗ lực của Liên Hợp Quốc để mở một hành lang nhân đạo cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine.

Theo báo Guardian, quân đội Ukraine hôm 1/7 cáo buộc quân Nga "không thể tôn trọng ngay cả những tuyên bố của chính họ”. Thông cáo của nhà chức trách Ukraine được đính kèm một đoạn video ghi lại cảnh một máy bay đã thả bom ít nhất 2 lần trên hòn đảo với những vệt trắng nhô lên phía trên nó.

Bom phốt pho, vốn để lại vệt trắng đặc trưng trên bầu trời, là vũ khí gây cháy. Một công ước quốc tế cấm việc sử dụng chúng chống lại dân thường, nhưng cho phép dùng chúng đối với các mục tiêu quân sự.

Kiev cáo buộc các lực lượng Nga sử dụng bom phốt pho nhiều lần, bao gồm cả ở các khu vực dân sự kể từ Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hồi cuối tháng 2. Song, Moscow đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này.

Ukraine kêu gọi Mỹ Latinh hỗ trợ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1/7 kêu gọi các lãnh đạo Mỹ Latinh trợ giúp đất nước của ông trong cuộc chiến chống lại quân Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

"Tôi tiếp tục thiết lập quan hệ với một khu vực quan trọng - Mỹ Latinh", ông Zelensky viết trên mạng xã hội, đề cập đến các cuộc trao đổi giữa ông với các lãnh đạo của Argentina và Chile.

Các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Kiev với Tổng thống Argentina Alberto Fernández và người đồng cấp Chile Gabriel Boric diễn ra sau khi ông Zelensky trò chuyện với Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso và Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei khoảng 2 tuần trước. Vào thời điểm đó, ông Zelensky mô tả những cuộc trao đổi này đánh dấu "sự khởi đầu cho chính sách mới của Ukraine về khôi phục quan hệ với Mỹ Latinh".

Trong cuộc điện đàm kéo dài 35 phút với người đồng cấp Ukraine, ông Fernández đã hứa sẽ giúp Kiev trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow có thể được tổ chức. Là chủ tịch hiện thời của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và vùng Caribbe, Tổng thống Argentina nhấn mạnh: "Mỹ Latinh là lục địa hòa bình, từ chối sử dụng vũ lực và khuyến khích đối thoại để giải quyết xung đột".

Trong khi đó, Tổng thống Chile viết, trong cuộc trao đổi với lãnh đạo Kiev, ông đã bày tỏ tình đoàn kết và khẳng đinh nước này sẵn sàng ủng hộ việc lên án chiến dịch quân sự của Nga tại các tổ chức quốc tế". Ông Zelensky cho biết đã cảm ơn ông Boric vì sự ủng hộ của Chile ở Liên Hợp Quốc cũng như thảo luận về việc mời các chuyên gia Chile tham gia rà phá bom mìn ở đất nước mình.

Nga cáo buộc NATO châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang mới

Cùng ngày, phát biểu tại một phiên họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tin tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Tass

Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Grushko nhấn mạnh, việc NATO tuyên bố Nga là một mối đe dọa không bắt nguồn từ các lợi ích an ninh khách quan. Quan chức này cho rằng, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thực tế không hề quan tâm đến việc thiết lập một hệ thống an ninh vững chắc, mà luôn đặt các lợi ích riêng, ích kỷ lên trước tiên.

"Toàn bộ thế trận quân sự của NATO sẽ được điều chỉnh theo những tiêu chuẩn này. NATO đang bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang", Thứ trưởng ngoại giao Nga nói.

Cũng theo ông Grushko, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là giai đoạn đáng buồn nhất trong quá trình "tiến hóa" của an ninh châu Âu.

Mỹ và các đồng minh chưa lên tiếng phản hồi về phát biểu của ông Grushko.

Tuấn Anh