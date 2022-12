Nga hạ UAV ngoài khơi bán đảo Crưm, bắt hai ‘điệp viên’ hợp tác với Ukraine

Thị trưởng thành phố Sevastopol nằm trên bán đảo Crưm, ông Mikhail Razvozhaev nói rằng một chiếc máy bay không người lái (UAV) nghi của Ukraine đã bị tàu chiến Nga bắn rơi ở ngoài khơi cảng Sevastopol, nơi đặt trụ sở Hạm đội Biển Đen. “Những binh sĩ Nga đã giải quyết mối đe dọa trên một cách chuyên nghiệp như mọi khi”, hãng tin RT dẫn bài viết trên Telegram của ông Razvozhaev.

Các tàu chiến Nga ở cảng Sevastopol trên bán đảo Crưm. Ảnh: Reuters

Theo RT, đây là lần thứ hai tàu chiến Nga bắn hạ UAV nghi của Ukraine tại khu vực lân cận cảng Sevastopol trong tuần này.

Quân đội Nga và giới quân sự Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin được quan chức Razvozhaev công bố.

Hãng tin TASS cho hay, vụ việc diễn ra trong bối cảnh một số sân bay quân sự chiến lược của Nga những ngày gần đây đã bị tấn công bởi các UAV nghi được Ukraine cải tiến, khiến ba người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Nga bắt giữ hai ‘điệp viên’ hợp tác với Ukraine

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay cho biết, các đặc vụ của họ đã bắt giữ hai công dân mang quốc tịch Nga cư trú ở thành phố Sevastopol với lý do những người này thực hiện hoạt động gián điệp và trao thông tin về vị trí các cơ sở quốc phòng và an ninh Nga trên bán đảo Crưm “cho tình báo Ukraine”.

“Trong hai đối tượng bị bắt giữ, có một người mang theo tư tưởng ủng hộ Ukraine và được cơ quan tình báo Kiev tuyển mộ vào năm 2016. Sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra vào tháng 2, đối tượng này đã chuyển dữ liệu vị trí các cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga cho cơ quan tình báo nước ngoài để đổi lấy tiền. Những dữ liệu đó có thể được sử dụng để chống lại an ninh Nga, cũng như gây thiệt hại cho khả năng phòng thủ của đất nước”, thông cáo của FSB cho hay.

“Sau đó, người này đã lôi kéo một người quen, tức đối tượng thứ hai bị chúng tôi bắt giữ, tham gia các hoạt động phi pháp từ giữa năm nay. Tòa án quận Leninsky thuộc Sevastopol đã ban hành lệnh tạm giam hai tháng đối với những đối tượng trên”, thông cáo viết thêm.

Chính quyền Ukraine tới nay chưa đưa ra bình luận về thông cáo của FSB.

