Ảnh: Euro News

Hãng tin Tass dẫn lời ông Peskov nói: "Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu sẽ giám sát công việc của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang. Ông sẽ không đứng đầu cơ quan này. Ông Dmitry Shugayev mới là người lãnh đạo".

Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cơ cấu mới của cơ quan hành pháp, cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang trước đây trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga nhưng hiện giờ được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống.

Tổng thống Putin trước đó đã bổ nhiệm ông Shoigu, 68 tuổi, người giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga từ năm 2012, làm Thư ký Hội đồng An ninh Nga thay ông Nikolay Patrushev đã bị miễn nhiệm do chuyển sang chức vụ khác. Hội đồng An ninh là cơ quan cố vấn cho Tổng thống Nga những vấn đề quân sự và chiến lược.

Ngoài ra, ông Shoigu cũng giữ vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng. Về mặt kỹ thuật, đây là công việc được coi là ở cấp cao hơn so với vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Liên quan tới cuộc cải tổ nội các Nga, hôm qua (13/5) Hạ viện đã phê chuẩn ông Denis Manturov làm Phó Thủ tướng thứ nhất. Ngoài ra, cơ quan này cũng phê chuẩn 9 Phó Thủ tướng khác gồm Tatyana Golikova, Alexander Novak, Dmitry Grigorenko, Alexey Overchuk, Dmitry Patrushev, Vitaly Savelyev, Marat Khusnullin, Dmitry Chernyshenko, Yury Trutnev.