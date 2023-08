“Tôi không nghĩ rằng việc can thiệp quân sự vào Niger sẽ mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Tôi thực sự không mong muốn kịch bản này xảy ra với người dân châu Phi. Điều đó sẽ gây ra hậu quả thảm khốc đối với nhiều quốc gia và hàng nghìn người”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cho rằng, để đánh giá tình hình ở Niger, cần xem xét toàn bộ bối cảnh của vấn đề.

Ảnh: RIA Novosti

Hãng tin RIA Novosti dẫn các nguồn tin cho hay, Benin, Guinea-Bissau, Bờ Biển Ngà, Nigeria, Senegal đang thành lập lực lượng dự phòng để can thiệp quân sự vào Niger dưới sự bảo trợ của ECOWAS.

Ngoài ra, việc Ghana cử lực lượng tham gia can thiệp quân sự vào Niger cũng đang được thảo luận.

ECOWAS cho biết, quân đội của các nước có thể được triển khai cả bằng đường biển và đường không. Theo một sĩ quan quân sự cấp cao của ECOWAS, hầu hết các nước trong liên minh đã thành lập trụ sở quân sự và sẽ đưa ra quyết định về tình hình. Tuy nhiên, ngày can thiệp quân sự vào Niger vẫn chưa được ấn định. Ông nói thêm, không cần thiết phải có cuộc họp thứ hai của các tham mưu trưởng và chỉ huy quân đội cấp cao ECOWAS.

Trước đó, Ủy viên ECOWAS phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh, Abdel-Fatau Musah cho biết, kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger đã sẵn sàng và hành động can thiệp có thể diễn ra bất kỳ khi nào, ngay khi nhận được “mệnh lệnh”.

Ông không nói rõ “mệnh lệnh” do ai đưa ra, mà chỉ cho biết hành động can thiệp sẽ diễn ra một cách nhanh gọn với mục tiêu là khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger.