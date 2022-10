Nga nói tập kích tên lửa ‘chỉ là khởi đầu’, Hội Chữ thập đỏ ngừng cứu trợ ở Ukraine

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào Ukraine được nước này thực hiện hôm nay (10/10) mới chỉ là "sự khởi đầu" cho những đòn trả đũa cho vụ tấn công cây cầu Crưm dẫn qua Eo biển Kerch.

“‘Tập đầu tiên’ đã được trình chiếu. Sẽ còn có những đòn tấn công khác. Theo quan điểm của tôi, Ukraine hiện nay sẽ tiếp tục là sự đe dọa trực tiếp và rõ ràng tới nước Nga”, hãng tin Al Jazeera dẫn lời ông Medvedev viết trên Telegram.

Một đường phố thuộc thành phố Kiev bị tên lửa Nga phá hủy. Ảnh: AP

Theo Al Jazeera, nhận định của ông Medvedev được đưa ra sau khi quân đội Nga đã phóng khoảng 80 quả tên lửa tầm xa nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine như Lviv, Ternopil, Zhytomyr, Dnipro, Kremenchuk, Zaporizhzhia và Kharkiv.

Ở một diễn biến khác, chính quyền Kiev cho biết các vụ tập kích bằng tên lửa của quân đội Nga đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 64 người bị thương trên khắp Ukraine.

“Những vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào quận Shevchenkiv thuộc trung tâm thủ đô Kiev đã khiến 8 dân thường tại đó thiệt mạng và 24 người khác bị thương. Ít nhất 6 ô tô cháy xém, trong khi 15 chiếc khác hư hại ở nhiều mức độ khác nhau. Nhiều khu vực thuộc 4 tỉnh Lviv, Poltava, Sumy and Ternopil bị mất điện sau các vụ tập kích”, thông cáo từ cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine viết.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ngừng hoạt động cứu trợ ở Ukraine

“Vì nhiều lý do liên quan tới an ninh, nên các nhóm cứu trợ của chúng tôi sẽ ngừng hoạt động ở Ukraine trong ngày hôm nay”, hãng tin The Guardian dẫn thông cáo từ Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), viết.

Theo số liệu được chính quyền Ukarine công bố, hiện có khoảng 700 nhân viên ICRC đang hoạt động trên khắp lãnh thổ nước này. Số nhân viên trên có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, cũng như phân phát thuốc men cho người dân ở những khu vực đang xảy ra chiến sự.

Tổ chức phi chính phủ Hội đồng tị nạn Na Uy (NRC) sau đó cũng đưa ra một thông cáo tương tự. “Chúng tôi buộc phải ngừng các hoạt động cứu trợ ở Ukraine cho tới khi tình hình an toàn trở lại. Các nhân viên làm việc cho NRC không thể hỗ trợ cho các cộng đồng dân cư bị tổn thương giữa bối cảnh lo sợ các trận ‘mưa bom, bão đạn’ như vậy”, Tổng Thư ký NRC Jan Egeland cho hay.