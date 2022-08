Nga tấn công nơi sửa trực thăng Ukraine, Anh nói Moscow mất hàng chục nghìn lính

Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự ngày 28/8, Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Các vũ khí chính xác cao của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga tại thành phố Zaporizhzhia đã nhắm trúng các xưởng sản xuất thuộc nhà máy Motor Sich, nơi đang sửa chữa các máy bay trực thăng của Không quân Ukraine".

Các công trình xây dựng bị phá hủy sau cuộc pháo kích của Nga vào thị trấn Orikhiv thuộc vùng Zaporizhzhia, miền nam Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo báo Guardian, nhà chức trách Nga cũng cáo buộc các lực lượng Kiev đang bắn phá nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu ở Ukraine trong 2 ngày qua.

Moscow và Kiev tiếp tục đổ lỗi cho nhau về các vụ pháo kích gần nhà máy Zaporizhzhia, nơi đang là điểm nóng của cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng, làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy rò rỉ phóng xạ. Quân Nga đã giành được quyền kiểm soát Zaporizhzhia từ đầu tháng 3, nhưng cơ sở này vẫn do các kỹ thuật viên Ukraine vận hành.

Tờ New York Times đưa tin, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã cử một nhóm chuyên gia đến thanh sát nhà máy Zaporizhzhia để giúp ổn định tình hình an ninh và an toàn hạt nhân tại đây. Chuyến đi dự kiến diễn ra sớm nhất vào tuần tới.

Anh nhận định Nga mất hàng chục nghìn binh sĩ

Tình báo quân sự Anh vừa đưa ra đánh giá mới nhất về tình hình của quân Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Binh lính Nga tham chiến ở Ukraine. Ảnh: AP

Trong báo cáo tình báo mới nhất hôm 28/8, Bộ Quốc phòng Anh nhắc lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước đã ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang của xứ sở bạch dương từ 1,9 triệu người lên 2,04 triệu người, trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 7. Nhà chức Anh tin quyết định khó có khả năng làm tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu của các lực lượng Moscow ở nước láng giềng.

"Điều này là do Nga đã mất hàng chục nghìn quân, rất ít lính đánh thuê mới được tuyển dụng và lính nghĩa vụ về mặt kỹ thuật không có nghĩa vụ phải phục vụ bên ngoài lãnh thổ Nga", Bộ Quốc phòng Anh giải thích.

Tình báo Anh cho rằng, Moscow hiện có các tùy chọn tăng quân bằng cách tuyển thêm lính nghĩa vụ hoặc chiêu mộ thêm lính tình nguyện. Họ thừa nhận vẫn chưa rõ Nga sẽ đạt được mức tăng quân số vũ trang lớn đến như công bố bằng cách nào.

Giới chức Nga chưa lên tiếng phản hồi về các nhận định của Anh.

Tuấn Anh