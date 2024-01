Các quân nhân Ukraine được Nga trả tự do. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters và RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 thông báo, 248 quân nhân nước này đã được Kiev trả tự do. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đã đưa 230 người, trong đó có 224 binh sĩ và 6 dân thường trở về.

Các quan chức Ukraine mô tả đây là lần trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột giữa nước này với Nga. Lần trao đổi tù binh gần nhất hai nước tiến hành là đầu tháng 8/2023 liên quan tới 22 quân nhân mỗi bên.

Bộ Ngoại giao UAE thừa nhận vai trò của mình và cho biết việc trao đổi tù binh diễn ra nhờ mối quan hệ hữu nghị bền chặt của nước này với cả Nga và Ukraine.

Hình ảnh trả tự do cho các tù binh được các quan chức Nga và Ukraine đăng tải riêng. Moscow đã công bố một video cho thấy những người Nga được Ukraine trả tự do tới Belgorod bằng xe buýt. Trong khi đó, video do nhà chức trách Ukraine đưa ra cho thấy các tù nhân khoác lên mình quốc kỳ, hát quốc ca và hô vang những tuyên bố yêu nước.

Ukraine cho biết, trong số những tù binh được thả có cả 7 quân nhân bảo vệ Đảo Rắn, nơi đã trở thành biểu tượng cho những giờ phút kháng cự cuối cùng của Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Cả Nga và Ukaine đều cảm ơn UAE vì đã làm trung gian cho thỏa thuận trao đổi tù binh.