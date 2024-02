Dự kiến, vào ngày 5/3 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ nhiều vật chứng, tạm giữ, phong toả, ngăn chặn giao dịch tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và các bị can khác.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ, kê biên, ngăn chặn giao dịch hàng ngàn bất động sản của các bị can.

Liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và các bị can bị truy tố tội tham ô tài sản, vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã thu giữ lượng lớn tiền mặt.

Cụ thể, trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 590 tỷ đồng và 15 triệu USD. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ thêm 55,5 tỷ đồng.

Phong toả 42 tài khoản ngân hàng của các bị can và cá nhân đứng tên hộ các bị can mở tại các ngân hàng với tổng số tiền phong toả 1.896 tỷ đồng và 8,4 triệu USD.

Toà nhà Times Square, một trong những bất động sản liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Nguyễn Huế

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm gữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận nhà đất; 1.784 bản sao giấy chứng nhận nhà đất; 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thoả thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan. Kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can khác và người đứng tên hộ.

Kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thoả thuận hợp tác giữa bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh.

Với 143 giấy chứng nhận nhà đất tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long an, UBND tỉnh Long An đề nghị được nhận lại để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn.

Đồng thời, sẽ chuyển số tiền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục để khắc phục hậu quả cho bà Trương Mỹ Lan.

Về cổ phần tại Ngân hàng SCB và các công ty liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra đã kê biên 857 triệu cổ phần tại Ngân hàng SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ. Kê biên 137 triệu cổ phần của 5 doanh nghiệp và ngăn chặn giao dịch 14.001 cổ phần của 1 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm: 1 duy thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và những cá nhân liên quan.

Đối với các bị can bị truy tố tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong giai đoạn điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 25,3 tỷ đồng và 5,3 triệu USD. Thu giữ 10 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 10 tỷ đồng, 2 giấy chứng nhận nhà đất.

Đối với bị can Nguyễn Cao Trí, cơ quan công an đã thu giữ 16,7 tỷ đồng và 3,3 triệu USD khi thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc. Kê biên 7 bất động sản. Gia đình ông Trí đã nộp khắc phục 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.