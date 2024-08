Báo VietNamNet xin giới thiệu diễn văn tưởng niệm anh linh các liệt sỹ ngành TT&TT của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng , tại nghĩa trang liệt sỹ ngành Thông tin và Truyền thông thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, ngày 10/8/2024.

Hôm nay, ngày 10/8/2024 (tức ngày 7 tháng 7 năm Giáp Thìn), trong không khí trang nghiêm kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, 79 năm Ngày Truyền thống ngành Bưu điện - nay là ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT), 22 năm thành lập Bộ Bưu chính, Viễn thông và 17 năm thành lập Bộ TT&TT, Bộ TT&TT trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại nghĩa trang liệt sỹ ngành TT&TT, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ ngành TT&TT tại Tây Ninh ngày 10/8/02024. Ảnh: Nguyễn Huế.

Về dự lễ dâng hương hôm nay, chúng tôi gồm các đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ TT&TT; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Hội đồng nhân dân, các sở, ban, ngành của tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Biên, cùng đại diện các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực TT&TT; Các cán bộ công nhân viên đang làm việc và đã nghỉ hưu; Thân nhân và đồng đội của các Anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ nơi đây.

Lịch sử đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của biết bao anh hùng liệt sỹ, và mảnh đất Tân Biên đã trở thành nơi an nghỉ của các anh các chị, trong đó có những người con ưu tú của ngành TT&TT, là minh chứng hùng hồn cho tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trong mỗi thành tựu, mỗi bước tiến của ngành TT&TT hôm nay, mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ. Chính tinh thần và hương hồn của các Anh hùng liệt sỹ đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, trên con đường Đổi mới lần 2 của ngành TT&TT.

“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay. Hòa bình và độc lập mà chúng ta đang được hưởng thụ hôm nay đã phải trả bằng máu của biết bao thế hệ cha anh. Sự hy sinh ấy to lớn và thiêng liêng như chính những dòng máu đỏ đã chảy xuống cho mảnh đất này mãi trường tồn.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thắp hương trước phần mộ liệt sĩ Vũ Đức Ban, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt Bộ TT&TT, xin trân trọng tri ân những tình cảm thân thiết và sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Ban ngành, Đoàn thể tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên đã chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn VNPT chăm sóc, trông coi phần mộ của 249 liệt sỹ nằm tại nghĩa trang nơi đây luôn khang trang, ấm áp, sáng, sạch và đẹp. Đây chính là sự tri ân, lòng tôn kính đối với sự hy sinh cao quý của các thế hệ cha anh đi trước.

Ngành Thông tin và Truyền thông chúng ta, năm nào cũng vậy, như là truyền thống, vào những ngày này, đều tụ về đây, đông đủ và trang nghiêm, để làm một việc như là bình thường nhưng ý nghĩa thì thật lớn lao.

Người Việt Nam thờ cúng tổ tiên, cha anh, các Anh hùng liệt sỹ thì không chỉ là truyền thống mà còn là lẽ sống. Chắc không đâu trên thế giới này, người còn sống và người đã chết gần nhau đến thế như ở Việt Nam.

Người còn sống nhớ đến người đã chết là người chết còn sống. Họ sống trong mỗi chúng ta, và họ sống qua mỗi chúng ta.

Người còn sống nhớ đến người đã chết là người còn sống có thêm sức mạnh, sức mạnh linh thiêng của cha anh. Mất đi sức mạnh của cha anh là chúng ta đã yếu đi phần lớn.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thăm quan các tư liệu lịch sử về truyền thống ngành TT&TT. Ảnh: Nguyễn Huế

"Người chết nối linh thiêng vào đời" - Đó là lời thơ của Trịnh Công Sơn.

Người còn sống nhớ đến người đã chết là để duy trì sự sống của gia đình, dòng họ, dân tộc và đất nước. Nhớ đến người đã chết là để biết mình là ai. Nhớ đến người đã chết là để biết mình còn sống.

Người còn sống nhớ đến người đã chết là để duy trì cội nguồn của mình, lịch sử của mình, văn hoá của mình. Mất đi cội nguồn của mình chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa.

Người còn sống nhớ đến người đã chết là để sự sống là một dòng chảy liên tục. Quá khứ tạo ra hiện tại và hiện tại tạo ra tương lai. Không có quá khứ thì không có hôm nay và không có hôm nay cũng sẽ không có ngày mai.

Ngành Thông tin và Truyền thông làm một việc như là bình thường nhưng ý nghĩa thì thật lớn lao. Ảnh: Nguyễn Huế

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây, để nhớ đến những người đã ngã xuống. Họ hy sinh để cho Tổ quốc trường sinh. Họ ngã xuống để tạo nên dáng hình đất nước. Họ ngã xuống để còn mãi tinh thần Việt Nam không khuất phục.

Họ ngã xuống và nằm đây, để nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của thế hệ mình phải làm cho đất nước hùng cường, để không còn kẻ thù nào dám đến xâm phạm. Chỉ có mạnh lên thì mới có hoà bình lâu dài để tiếp tục dựng xây đất nước.

Ngành công nghệ số và truyền thông với một bên là công nghệ số để tạo lên sức mạnh vật chất, một bên là báo chí truyền thông khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng để tạo thành sức mạnh tinh thần. Và Việt Nam sẽ bay lên với đôi cánh ấy. Trách nhiệm lịch sử ấy, sứ mệnh lịch sử ấy là vô cùng lớn lao đối với chúng ta, nhưng cũng là vinh dự lớn lao đối với chúng ta. Không phải ai, không phải thời nào cũng có được cơ duyên này.

Trước Anh linh của các Anh hùng liệt sỹ, chúng ta xin hứa sẽ hoàn thành sứ mệnh này.