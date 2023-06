Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ảnh: TTXVN

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa phiên tòa. 5 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tháng.

Trong số 54 bị cáo, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 21 bị cáo về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại điều 354 - Bộ luật Hình sự, truy tố 23 bị cáo về tội “Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự, truy tố 4 bị cáo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự, truy tố 4 bị cáo về tội “Môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự, truy tố một bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự, truy tố một bị cáo về cả hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Đưa hối lộ".

Cụ thể, 18 bị cáo: Tô Anh Dũng (sinh năm 1964, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1974, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), Đỗ Hoàng Tùng (sinh năm 1980, cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), Nguyễn Quang Linh (sinh năm 1974, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng), Chử Xuân Dũng (sinh năm 1973, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội), Trần Văn Tân (sinh năm 1979, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam), Trần Văn Dự (sinh năm 1961, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an), Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1971, cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ), Lê Tuấn Anh (sinh năm 1982, cựu Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự), Phạm Trung Kiên (sinh năm 1981, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế), Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1979, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an), Vũ Sỹ Cường (sinh năm 1986, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an), Nguyễn Tiến Thân (sinh năm 1980, cựu Chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Mai Anh (sinh năm 1976, cựu Chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Hồng Hà (sinh năm 1964, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản), Vũ Hồng Quang (sinh năm 1977, cựu Phó Trưởng phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải), Vũ Hồng Nam (sinh năm 1963, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản), Ngô Quang Tuấn (sinh năm 1984, cựu chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo: Vũ Ngọc Minh (sinh năm 1961, cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola), Lưu Tuấn Dũng (sinh năm 1987, cựu Phó Trưởng phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự

Bị cáo Lý Tiến Hùng (sinh năm 1969, cựu Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354, khoản 2, điểm c - Bộ luật Hình sự.

Từ trái qua: Nguyễn Thị Hương Lan, Đỗ Hoàng Tùng, Lê Tuấn Anh và Lưu Tuấn Dũng. Ảnh: TTXVN phát

Trong số 23 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự, có 19 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Thanh Hằng (sinh năm 1972, Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky), Lê Hồng Sơn (sinh năm 1975, Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky), Hoàng Diệu Mơ (sinh năm 1980, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Du lịch Dịch vụ Hàng không An Bình), Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 1970, Phó Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Du lịch Lữ Hành Việt), Vũ Thùy Dương (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Lữ Hành Việt), Hoàng Anh Kiếm (sinh năm 1978, trú tại tổ 6 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thị Tường Vy (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ATA Việt Nam), Võ Thị Hồng (sinh năm 1986, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hàng không Minh Ngọc), Lê Văn Nghĩa (sinh năm 1960, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh), Trần Thị Mai Xa (sinh năm 1988, Giám đốc Công ty MasterLife), Lê Thị Ngọc Anh (sinh năm 1984, Cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng), Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1987, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), Đào Minh Dương (sinh năm 1971, Giám đốc Công ty cổ phần Vijasun), Nguyễn Thị Dung Hạnh (sinh năm 1972, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn G19 Việt Nam), Phan Thị Mai (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Sao Hà Nội), Vũ Minh Thắng (sinh năm 1978, Giám đốc Công ty Đầu tư và Thương mại Thuận An), Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Thương Mại Sang Trọng), Trần Hồng Hà (sinh năm 1972, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cung ứng Nguồn nhân lực và Thương mại Quốc tế Sao Việt), Phạm Bích Hằng (sinh năm 1969, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo: Trần Tiến (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Phi Trường), Phạm Bá Sơn (sinh năm 1983, nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo: Tào Đức Hiệp (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Dịch vụ Công đoàn Đường sắt), Đào Thị Chung Thúy (sinh năm 1982, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364, khoản 2, điểm e - Bộ luật Hình sự.