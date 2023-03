Với tinh thần khẩn trương, bắt tay ngay vào công việc, cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) đã dành thời gian nghỉ trưa ngày 11/3 để trao đổi quy trình kiểm định xe dân sự với 50 cán bộ kiểm định thuộc lực lượng CSGT (Bộ Công an) được tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đang bị quá tải.

14h chiều cùng ngày, 30 chiến sĩ CSGT được tăng cường cho 10 trung tâm đăng kiểm của TP Hà Nội bắt đầu nhận nhiệm vụ.

Đăng kiểm viên trao đổi quy trình cùng cán bộ, chiến sĩ CSGT tăng cường

Thiếu tá Hùng Thế Huy, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên bắt tay ngay vào công việc

Ghi nhận tại Trung tâm Đăng kiểm 2903S trên đường Lê Quang Đạo (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm), cơ sở này được tăng cường 4 cán bộ, chiến sĩ CSGT để vận hành thêm một dây chuyền kiểm định đang bị đình trệ.

Theo phân công, lực lượng CSGT sẽ đảm nhiệm công đoạn kiểm tra nhận dạng, tổng quát và kiểm tra phần trên của phương tiện. Sau gần 30 phút làm quen với các đăng kiểm viên tại trung tâm và học cách phối hợp giữa các dây chuyền, các cán bộ công an được tăng cường đã bắt tay vào nhiệm vụ.

Thiếu tá Hùng Thế Huy, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cán bộ đăng kiểm của lực lượng Công an nhân dân bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ khá nhanh vì các công đoạn kiểm định xe dân sự khá tương đồng với đăng kiểm xe trong lực lượng.

“Tôi đã thực hiện đăng kiểm xe trong lực lượng Công an được 17 năm, các bước thực hiện không khác nhau là mấy, chỉ là đa dạng các hãng xe hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã được cấp Giấy chứng nhận cán bộ kiểm định nên cũng thuần thục các quy trình kiểm tra”, thiếu tá Hùng Thế Huy cho biết.

Các công đoạn được lực lượng CSGT thực hiện tỉ mỉ

Đại úy Ngô Quang Đẳng, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang thực hiện kiểm định ô tô 15 chỗ ngồi

Đại úy Ngô Quang Đẳng, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang, người đã làm công tác kiểm định xe trong lực lượng Công an nhân dân được hơn 3 năm chia sẻ, do thiết bị máy móc ở mỗi trung tâm đăng kiểm khác nhau nên anh sẽ phải có thời gian làm quen.

“Ngay trong tối nay khi về nghỉ chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu quy trình và thiết bị để làm sao bắt nhịp được với các đăng kiểm viên hiện có tại trung tâm nhanh nhất”, đại úy Ngô Quang Đẳng nói.

Trong buổi chiều cùng ngày, 4 cán bộ, chiến sĩ tăng cường tại Trung tâm đăng kiểm 2903S đã hỗ trợ kiểm tra bước 1, 2 được 4 phương tiện gồm: 2 ô tô con, một xe 15 chỗ và một xe tải.

Lực lượng CSGT hỗ trợ các Trung tâm đăng kiểm sẽ thực hiện các công đoạn theo sự phân công của cơ sở

Anh Lê Mạnh Hùng (Thanh Xuân, Hà Nội) tỏ ra rất vui mừng khi thấy lực lượng CSGT tăng cường kiểm định viên hỗ trợ trung tâm đăng kiểm.

“Thêm cán bộ kiểm định, hoạt động được thêm dây chuyền đăng kiểm thì chắc chắn tốc độ làm việc sẽ tăng, chúng tôi cũng bớt cảnh phải xếp hàng nhiều ngày mới đến lượt đăng kiểm”, anh Lê Mạnh Hùng chia sẻ.

Cũng cùng tâm trạng, ông Nguyễn Đình Long (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, nhận được thông tin cán bộ kiểm định của CSGT sẽ tăng cường cho trạm đăng kiểm mà ông thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ, hộ kinh doanh của nhà ông Long đang có 4 ô tô tải quá hạn đăng kiểm phải nằm chờ đợi ở nhiều tỉnh khác nhau.

“Mỗi ngày 4 ô tô tải quá hạn đăng kiểm phải xếp hàng chờ kiểm định của tôi bị thiệt hại khoảng 6 triệu đồng. Ngoài ra, toàn bộ chi phí thuê lái xe, tiền sinh hoạt cho tài xế xếp hàng chờ đăng kiểm chúng tôi vẫn phải trả, đó là khoản thiệt hại quá lớn”, ông Long chia sẻ.

Lực lượng CSGT sẽ hỗ trợ các đăng kiểm viên hiện có tại trung tâm đăng kiểm để nâng công suất dây chuyền

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm, đến hết ngày 11/3, Hà Nội có 9 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với 11 dây chuyền kiểm định. Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho rằng, số lượng trung tâm đăng kiểm này rất thấp, chưa thể giúp Hà Nội ngăn được tình trạng xe quá hạn không được đăng kiểm trong thời gian tới.