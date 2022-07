Ngày đầu xử vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân phủ nhận vai trò cầm đầu

Ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) cùng 5 người ở “Tịnh thất Bồng Lai” bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Tại tòa tất cả đều phản bác lại nội dung cáo trạng, cho rằng sai sự thật. Thậm chí bị cáo Nhị Nguyên còn... kêu oan.

Ảnh: Trương Thanh Tùng

Mấu chốt trong vụ án là 5 đoạn clip công khai trên 2 tài khoản Youtube của nhóm “Tịnh thất Bồng Lai”. Đây là chứng cứ quy kết 6 bị cáo có hành vi “xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp… “ của Công an huyện Đức Hoà, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ).

Chủ toạ phiên toà cho trình chiếu lần lượt các clip để các bị cáo xác nhận vai trò liên quan nhưng tất cả đều cho rằng clip bị cắt ghép, chỉnh sửa; cuối cùng khẳng định không nhớ ai đã quay, đăng clip.

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) thậm chí còn 'truy' HĐXX về nguồn gốc các clip này từ đâu ra, nếu không biết rõ sẽ không trả lời. Bị cáo Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) phản cung nói, lời khai tại toà hôm nay khác với lời khai tại cơ quan điều tra vì lúc đó bị đánh ba bạt tai, bị uy hiếp, bắt ký vào biên bản.

Là bị cáo được cho là cầm đầu, chủ mưu, tại tòa ông Lê Tùng Vân đã phản bác cáo buộc này.

Ông Vân xác nhận có phát ngôn trong một clip “bỏ cái tôn giáo, bỏ cái luật pháp qua một bên đi”. Tuy nhiên, ông cho rằng mình nói khác ý trên, nội dung đã bị cắt ghép.

Ông Lê Tùng Vân phủ nhận vai trò cầm đầu. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Ông Vân khẳng định: "Những video clip nào mà phạm tội là do tôi không duyệt trước. Mấy đứa nhỏ đăng mấy clip đó. Nó ba chục tuổi, lớn rồi chứ nhỏ gì. Tôi đâu có thẩm quyền cản tụi nó…Chúng nó đâu có nể tôi đâu. Nó đâu có nghe theo tôi đâu mà tôi duyệt”.

Bị truy vấn về phát ngôn xúc phạm Thượng toạ Thích Nhật Từ, bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi) cho biết, chỉ là kiểu “ăn miếng trả miếng”. Hoàn Nguyên cho rằng, vị chức sắc tôn giáo trên đã xúc phạm bị cáo và các thành viên trong gia đình bà Cao Thị Cúc trong 1 năm nay.

Hoàn Nguyên còn cho hay, đã có đơn tố cáo Thượng toạ Thích Nhật Từ tại Công an TP.HCM. Bị cáo này mong HĐXX triệu tập vị Thượng toạ cùng đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đến phiên toà để được đối chất.

Hé lộ bản chất “Tịnh thất Bồng Lai”

Dù chỉ ngày đầu xét xử nhưng qua các phần thẩm tra lý lịch, xét hỏi căng thẳng đã phần nào hé lộ về bản chất của “Tịnh thất Bồng Lai".

Trong phần thẩm tra lý lịch, các bị cáo trong vụ án, kể cả ông Lê Tùng Vân đều kê khai tôn giáo là …không. Về sự ngờ vực của dư luận, những người sống tại “Tịnh thật Bồng Lai” có quan hệ huyết thống, thậm chí đại diện Viện KSND, luật sư của các bị hại trưng ra giấy khai sinh thể hiện có quan hệ mẹ - con của các bị cáo trong vụ án với nhau, của các bị cáo và người tại “Tịnh thất Bồng Lai” thì họ đều phản bác.

Ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi còn dõng dạc nói: “tôi hiện giờ vẫn còn độc thân, đang chờ để được lấy vợ”.

Bị cáo Hoàn Nguyên tại tòa. Ảnh: Chụp màn hình

Chủ toạ hỏi về quan hệ với bà Cao Thị Cúc, ông nói đó là học trò của ông, việc đặt tên cơ sở là “Tịnh thất Bồng Lai” sau này đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ” hay lấy pháp danh Đại Đức Thích Tâm Đức là đều do ông tự đặt.

Về lý do những người trong hộ gia đình bà Cao Thị Cúc mặc áo màu nâu, ông Lê Tùng Vân nói là, ông sống tự do, và cũng không đăng ký sinh hoạt tôn giáo với chính quyền địa phương.

Trong phần xét hỏi, chủ toạ phiên toà tập trung làm rõ các tình tiết vụ việc cô gái Diễm My... 'biến mất', là nguồn cơn mà nhóm người “Tịnh thất Bồng Lai” kéo đến gây rối tại trụ sở Công an huyện Đức Hoà.

Clip vật chứng thể hiện ông Lê Tùng Vân và nhóm người "Tịnh thất Bồng Lai" gây rối tại cơ quan Công an huyện Đức Hoà. Ảnh: Chụp màn hình

Ông Nguyễn Sơn - Trưởng công an và là đại diện bị hại Công an huyện Đức Hoà và cán bộ Công an Quốc Thắng xác nhận, đã tiếp nhận đơn của cha mẹ Diễm My tố cáo nhóm người “Tịnh thất Bồng Lai” giam giữ người trái pháp luật nên đã xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 12/12/2019, cán bộ công an xuống “Tịnh thất Bồng Lai” mời Diễm My cùng cha mẹ về làm việc. Cô gái này không hợp tác. Sau đó, cán bộ công an đã lập biên bản ghi nhận sự việc, cho gia đình bảo lãnh Diễm My về nhà.

Cha mẹ của Diễm My xác nhận lúc đó con gái tự nguyện theo cha mẹ về, 6 tháng sau thì tiếp tục bỏ nhà đi, đến nay không rõ ở đâu. Trong phiên toà này, HĐXX cũng triệu tập Diễm My nhưng cô gái bí ẩn này không xuất hiện.

Khi chờ Diễm My nhưng không thấy, nhóm người “Tịnh thất Bồng Lai” kéo vào trụ sở Công an huyện Đức Hoà đòi người gây rối, tạo áp lực.

Diễn biến vụ việc được thể hiện trong clip “Cầu cứu gấp, Tịnh thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an”. Nhưng khi chủ toạ phiên toà trình chiếu clip này, hỏi vai trò từng người thì các bị cáo nói là không nhớ và cho rằng clip bị cắt ghép...

Dự kiến hôm nay, phiên toà xét xử vụ “Tịnh thất Bồng Lai” sẽ tiếp tục 'nóng' với phần tranh luận.