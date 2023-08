Buổi tập thứ 4 của chương trình Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2023 diễn ra sáng 31/8 tại Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hà Nội. Đây là buổi tập cuối cùng của các nghệ sĩ trước khi chạy thử chương trình vào ngày 1/9 và chính thức tổng duyệt vào sáng 2/9 và chương trình biểu diễn lúc 14h cùng ngày tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trước buổi tập 15 phút, các nghệ sĩ cùng Dàn nhạc Giao hưởng, giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng... có mặt đầy đủ. Năm nay, ngoài những ca sĩ thân thuộc với chương trình Hòa nhạc Quốc gia do Báo VietNamNet cùng Công ty IBGroup tổ chức còn có sự góp mặt của nghệ sĩ saxophone An Trần - con gái nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.

Nghệ sĩ An Trần không khỏi hồi hộp, lo lắng trước giờ tập luyện. "Cảm giác được làm việc với những nhạc sĩ, nhạc công chuyên nghiệp, lúc đầu tôi thấy rất run nên khi mới vào bài đã phải tập lại vài lượt. Thật may, mọi người rất vui vẻ, thân thiện nên tôi cũng đỡ căng thẳng. Một lúc sau tôi bắt nhịp tốt hơn và bắt đầu phiêu được", An Trần chia sẻ với VietNamNet.

Nhận xét về An Trần, Giám đốc âm nhạc của Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi - nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho biết: "An trẻ tuổi nhưng rất tài năng, có thể gọi là "hổ phụ sinh hổ tử". Cô bé được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, được đào tạo tại các trường âm nhạc nổi tiếng nên về kỹ năng không cần bàn tới. Nhưng vì nhỏ tuổi hơn các nghệ sĩ trong buổi tập rất nhiều nên An Trần sẽ có phần nhút nhát lúc đầu. Mọi thứ đều ổn khi cô bé bắt nhịp được".

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cũng chia sẻ việc lựa chọn những gương mặt trẻ xuất hiện trong Điều còn mãi cũng là cách để chương trình trẻ hóa người xem, tiếp cận được với đông đảo khán giả và cũng là cơ hội quý báu của những nghệ sĩ trẻ tài năng.

Trong Điều còn mãi năm nay, An Trần sẽ solo tác phẩm Mẹ yêu con nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Để tham gia chương trình năm nay, An Trần đã phải lùi lịch bay sang Mỹ 4 ngày.

"Tôi thấy quyết định tham gia Điều còn mãi rất đúng đắn. Chỉ mới tập luyện thôi tôi đã thấy hạnh phúc vô cùng. Hẳn là tôi sẽ vỡ òa lắm trong buổi biểu diễn chính thức", nữ nghệ sĩ trẻ xúc động nói. Kết thúc phần tập luyện của mình, An Trần ở lại để trao đổi thêm với nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng về phần trình diễn của mình và nghe các ca sĩ, nhạc công tập luyện.

Ca sĩ Phạm Thu Hà, Đào Mác, Đỗ Tố Hoa và Phạm Khánh Ngọc cũng có mặt trước giờ tập luyện của mình 15 phút. Cả 4 ca sĩ đều là các gương mặt quen thuộc với Điều còn mãi. Ngoài ôn lại nhạc phẩm, họ còn vui vẻ trò chuyện cùng nhau trước giờ tập luyện cùng dàn nhạc.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa chia sẻ: "Làm việc cùng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là niềm vinh hạnh của cá nhân tôi. Tác phẩm tôi thể hiện được kết hợp với kỹ thuật opera nhưng vẫn điều chỉnh cho mượt mà, cảm xúc. Về phần kỹ thuật, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng luôn theo sát từng đoạn. Chúng tôi hay trêu nhau rằng anh Hùng là giám sát viên bởi anh có một đôi tai thần kỳ, mọi lỗi sai dù nhỏ nhất đều được anh điều chỉnh lại cho phù hợp. Khi làm việc thì rất nghiêm túc, giờ nghỉ anh em lại trêu đùa nhau. Tôi rất yêu mến cách làm việc đó của anh".

Bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng đi cùng năm tháng như: Bóng cây Kơ Nia, Trăng sáng đôi miền, Áo mùa đông, Đất nước lời ru, Giai điệu tổ quốc, Tổ quốc yêu thương, Lên ngàn, Đàn chim Việt... được phối khí mới, Điều còn mãi năm nay còn giới thiệu ca khúc mới được nhiều người trẻ yêu thích như: My Kool Việt Nam và Những trái tim Việt Nam.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho biết, dù gắn bó với Điều còn mãi nhiều năm nay nhưng đây là lần đầu tiên anh đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc. "Tôi mất khá nhiều ngày để làm các bản phối, cụ thể đến từng giây, từng nốt.

Các bản phối lại được sắp đặt với nhau để tạo ra tính liên kết chặt chẽ, cảm giác như buổi hòa nhạc sẽ là một câu chuyện xuyên suốt. Tuy nhiên dù bản phối có hay đến mấy cũng chỉ đạt 80%. 20% còn lại phụ thuộc vào những buổi tập, sự ăn ý của anh em nghệ sĩ. Chương trình thành công là nhờ nỗ lực tập thể rất lớn. Tôi rất biết ơn mọi người", nhạc sĩ chia sẻ.

Âm nhạc của Điều còn mãi 2023 lấy nhạc giao hưởng làm nền tảng đồng thời tôn vinh giá trị dân tộc và không bỏ qua yếu tố thời đại. Gần ngày chương trình diễn ra, đội ngũ sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công đều mong Điều còn mãi 2023 sẽ là mang lại những cảm xúc đặc biệt, ấn tượng với khán giả đúng ngày 2/9.