Bất ngờ trước thông tin “Công ty GFDI ngưng giao dịch trên toàn hệ thống; tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi”, từ đêm 5/11 đến sáng 6/11, rất nhiều khách hàng đã kéo đến trụ sở Công ty GFDI để đòi quyền lợi.

Hiện website, fanpage của Công ty GFDI không thể truy cập, số điện thoại tổng đài cũng không liên lạc được. Trụ sở Công ty GFDI nằm trên đường 29 tháng 3 (phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã đóng cửa.

Bên trong, lực lượng công an địa phương có mặt để đảm bảo an ninh.

Sáng 6/11, cả trăm người dân kéo đến trụ sở Công ty GFDI. Ảnh: Hồ Giáp

Sáng nay, vợ chồng bà T.T.T (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tất tả đèo nhau đến trụ sở Công ty GFDI sau khi nghe tin công ty “vỡ nợ” và không thể liên lạc được với nhân viên phụ trách hợp đồng.

Bà T. kể, cách đây hai tháng, bà đầu tư 300 triệu đồng vào công ty, thời hạn 3 tháng. Theo hợp đồng, số lãi bà nhận được sau 3 tháng là 27 triệu đồng.

“Tôi chưa nhận được đồng lãi nào thì giờ nghe tin công ty vỡ nợ. Đây là tiền vợ chồng tôi nhịn ăn, nhịn tiêu dành để dưỡng già. Cũng chỉ vì nghe người em nói gửi bên này lãi cao, chắc chắn nên tôi mới gửi, ai ngờ lại thế này”, bà T. lo lắng.

Thẫn thờ ngồi trước trụ sở công ty, chị B.C (quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ, chị đóng vào công ty 300 triệu đồng, với gói 3 tháng trả lãi một lần.

Nhiều người ngồi thẫn thờ trước cửa công ty GFDI. Ảnh: Hồ Giáp

Theo chị C., với gói của chị tiền lãi công ty trả là 27 triệu đồng/đợt. Chị C. đã hai lần nhận lãi với số tiền 54 triệu đồng cho hai đợt. Đến cuối tháng 11, chị C. sẽ nhận tiền của đợt lãi tiếp theo và dự kiến sẽ rút luôn cả gốc.

"Con tôi bị rối loạn ngôn ngữ, chi phí học tập của cháu rất lớn nên tôi đóng vào để có tiền xoay chi phí. Đọc thông tin trên mạng thấy Công ty GFDI vỡ nợ, sáng nay tôi với chồng chạy đến trụ sở công ty đã thấy rất nhiều người có mặt ở đây. Giờ công ty không có ai, liên hệ nhân viên tôi nộp tiền cũng tắt máy", chị C. lo lắng.

Cũng có mặt tại trụ sở công ty, chị T. (quận Cẩm Lệ) kể rằng chị đã gửi tiền vào công ty được hơn một năm. Ban đầu chị đầu tư ít, chỉ 150 triệu đồng, lãi 72 triệu đồng/năm, tương đương lãi suất gần 50%/năm. Thấy công ty trả lãi đúng hẹn, uy tín, chị đầu tư nhiều hơn. Tổng số tiền chị góp vào công ty là hơn 1 tỷ đồng.

Khách hàng đầu tư vào công ty dưới hình thức ký hợp đồng vay tài sản, bên vay là Công ty GFDI. Ảnh: Hồ Giáp.

“Tôi dự định đến lúc xây nhà sẽ rút ra luôn. Nghe tin đồn, tôi liên lạc với nhân viên công ty không được nên chạy đến đây xem tình hình thế nào”, chị H. buồn bã.

Trong khi đó, một nữ nhân viên Công ty GFDI cho biết, hôm qua mọi người trong công ty vẫn đi làm bình thường. Cô không nhận được thông báo gì từ lãnh đạo về việc tạm dừng làm việc, giao dịch. Bản thân nữ nhân viên này cũng đóng tiền để hưởng lãi suất, nhưng với tình hình như hiện nay khiến cô rất lo lắng.

Trước việc người dân tập trung trước trụ sở công ty sáng nay, cán bộ công an đã đề nghị người dân ra về để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời thông báo phía Công ty GFDI sẽ gặp mặt khách hàng vào 14h chiều 8/11.

Trụ sở chính của Công ty GFDI.

Theo tìm hiểu, Công ty GFDI thành lập năm 2018, hoạt động theo hình thức công ty đầu tư tài chính. Công ty đặt trụ sở chính tại Đà Nẵng và 13 chi nhánh từ Bắc vào Nam, với hàng chục nghìn khách hàng. GFDI đăng ký hoạt động trong 6 lĩnh vực: Quản lý vốn; F&B; sản xuất hàng tiêu dùng thương mại; G-Media; kinh doanh và phân phối bất động sản; thể thao điện tử.

Trước đó, tối 5/11, mạng xã hội lan truyền thông báo của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI về việc tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống, cùng với đó là bức tâm thư được cho là của Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng.

Nội dung thư cho hay, các mảng đầu tư thu lợi chính của GFDI không còn mang lại lợi nhuận như kỳ vọng. Công ty đang rà soát, tái thẩm định và sẽ tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi tốt để đảm bảo quản lý tốt nhất nguồn vốn của khách hàng. Thời gian tới, công ty sẽ chậm chi trả cho một số hợp đồng đầu tư của khách hàng.