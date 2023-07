Để thi công xây dựng 2 cầu đô thị tại nút giao Mai Dịch thuộc dự án xây dựng cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long- Vành đai 3 (Hà Nội), Sở GTVT Hà Nội cho dựng rào, tổ chức lại giao thông.

Theo đó, từ ngày 8/7- 31/12, tại trung tâm nút giao Mai Dịch, hướng dẫn giao thông theo hình thức vòng xuyến trung tâm kết hợp đèn tín hiệu. Các phương tiện lưu thông qua khu vực trung tâm nút theo sự hướng dẫn của đèn tín hiệu, vạch sơn kẻ, biển báo và người hướng dẫn giao thông. Cấm các phương tiện xe tải trên 10 tấn lưu thông qua phạm vi trung tâm nút.

Nút giao Mai Dịch được rào chắn để thi công

Ghi nhận vào sáng 10/7, từ sáng sớm, lượng phương tiện bị ùn tắc cục bộ theo hướng từ Quốc lộ 32 - Xuân Thủy (Cầu Giấy). Quãng đường ùn tắc kéo dài đến hơn 1km, người đi xe máy nhích từng mét để di chuyển.

Chị Nguyễn Khánh Huyền (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, việc đi lại hết sức khó khăn, nếu như ngày thường nút giao Mai Dịch đã ùn thì nay tắc kéo dài.

"Đường tắc, các xe đi theo kiểu điền vào chỗ trống, chen lấn nhau khiến giao thông rất lộn xộn", chị Nguyễn Khánh Huyền chia sẻ.

Do bị rào chắn, đường qua nút giao Mai Dịch bị bóp hẹp

Dòng phương tiện xếp hàng hàng dài chờ qua nút giao

Hàng nghìn người xếp hàng dưới nắng để chờ đợi

Tình trạng ùn tắc ngay cả trên vỉa hè

Do đường bị ùn tắc, nhiều người đã bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều

Còn tại hướng từ Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng, tình trạng ùn tắc kéo dài không xảy ra. Tuy nhiên do diện tích rào chắn lớn nên phương tiện đi qua đây gặp khó khăn.

Ô tô, xe máy gặp khó khăn tại hướng Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng

Tại hướng từ Phạm Hùng đi Phạm Văn Đồng, xảy ra tình trạng bị dồn ứ nhẹ tại đầu rào chắn thi công. Tuy nhiên các phương tiện phải di chuyển chậm nên ô tô đi từ đường Vành đai 3 trên cao xuống nút Mai Dịch - Xuân Thủy bị ảnh hưởng.

Lực lượng CSGT ứng trực phân luồng, giải tỏa ùn tắc

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, do là ngày đầu tiên phân luồng theo phương án mới, nên nhiều người điều khiển phương tiện chưa quen, dẫn đến ùn tắc cục bộ. Thêm vào đó, nhiều phương tiện bị cấm lưu thông qua nút giao vẫn đi vào do chưa nắm được thông tin. Lực lượng CSGT đã tiến hành nhắc nhở và hướng dẫn người tham gia giao thông.

"Chúng tôi đã bố trí lực lượng phân luồng từ xa, hướng dẫn người tham gia giao thông đi theo tổ chức phân luồng mới của Sở GTVT Hà Nội. Có lẽ từ sáng mai, tình hình ùn tắc sẽ giảm bớt", Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết.