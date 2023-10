Theo tờ Financial Times, ở vùng ngoại ô thành phố Kefar Sava của Israel, tiếng súng vang lên liên tục trong buổi tập bắn tại thao trường gần đó. Còn tại thành phố Holon, người dân Israel xếp hàng dài quanh một tòa nhà để chờ mua súng.

Chính quyền Israel cho biết doanh số bán súng đã tăng vọt trong cộng đồng người Israel gốc Do Thái kể từ ngày 7/10, thời điểm người dân phải tự chiến đấu chống lại vụ đột kích xuyên biên giới của các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas tại Palestine trước khi quân đội Israel có phản ứng. Vụ tấn công khiến 1.400 người Israel thiệt mạng đã phá vỡ cảm giác an toàn của dân thường Israel.

Người dân Israel tập bắn súng. Ảnh: Jewish Press

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ, số đơn nộp xin cấp phép sử dụng súng đã tăng nhiều đến mức Bộ An ninh Quốc gia Israel phải điều thêm hàng chục nhân viên làm việc. Theo tờ Jerusalem Post, chỉ trong tuần đầu tiên sau vụ đột kích ngày 7/10, gần 10.000 đơn đăng ký cấp phép sở hữu súng đã được nộp.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã hứa sẽ cấp miễn phí khoảng 10.000 khẩu súng bao gồm 4.000 khẩu súng trường cho người dân ở vùng chiếm đóng Bờ Tây. Quy định cấp phép sử dụng súng cũng được nới lỏng để cho phép khoảng 400.000 người mới ở Israel đủ điều kiện sở hữu súng.

Cũng theo ông Ben-Gvir, những người trưởng thành tại thành phố Sderot, khu vực từng bị Hamas tấn công và đã được sơ tán, sẽ tự động đủ điều kiện sở hữu súng.

Tại cửa hàng súng ở Holon, ông Dov Krauser (75 tuổi) đã mang khẩu súng lục thứ 3 của mình đi bảo dưỡng và nạp đạn. Ông Krauser cho biết dù có giấy phép sở hữu súng 50 năm, nhưng trước đây ông chưa từng nghĩ tới việc mang súng theo người, hoặc sử dụng nó.

“Bạn đã thấy những gì xảy ra ở Israel. Tôi mang theo súng chỉ vì sự an toàn”, ông Krauser sống ở vùng ngoại ô Petah Tikva nằm cách xa biên giới với Dải Gaza cho biết thêm, vì lý do an toàn, ông cũng đã mua cho vợ 1 khẩu súng.

Anh Nicolas Livick (41 tuổi), người chưa từng sở hữu súng sau khi xuất ngũ, cũng đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng súng, và đứng xếp hàng 2 tiếng để mua súng phòng thân.

Theo những người quản lý tại 3 cửa hàng bán súng tại Israel, tình cảnh người dân đổ xô đi mua súng như hiện nay là chưa từng có. Các cửa hàng đã phải mở thêm giờ phục vụ cả trong ngày nghỉ.

Cảnh sát Israel trưng bày nhiều loại vũ khí lậu bị tịch thu. Ảnh: i24news

Mối lo an toàn của người Palestine

Tuy nhiên, tình hình hiện tại khiến những người Palestine sống ở Israel và tại Bờ Tây vô cùng lo ngại. Kể từ sau cuộc đột kích của Hamas vào ngày 7/10, nhiều người Palestine ở khu Bờ Tây đã bị cư dân tại đây bắn.

Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 91 người Palestine ở khu Bờ Tây đã bị sát hại kể từ khi xung đột Israel – Hamas bùng nổ. Đây là hậu quả sau các cuộc đụng độ với binh sĩ Israel, bắt giữ và tấn công khu vực sinh sống của người Palestine trong khu vực. Ngoài ra, các cuộc không kích của quân đội Israel vào Dải Gaza cũng đã khiến hơn 4.700 người thiệt mạng.

“Nếu tôi cố mua một khẩu súng, tôi cũng sẽ không bao giờ có giấy phép. Nhưng nếu một người Israel gốc Do Thái muốn mua súng, họ sẽ cho anh ta miễn phí", ông Ahmed (48 tuổi), thợ cắt tóc người Palestine tại thành phố Jaffa ở Israel nói.

Trên thực tế, việc buôn bán súng ở Israel đã bị kiểm soát chặt chẽ suốt hàng chục năm. Theo thống kê tại Israel, 185.000 khẩu súng được bán vào năm 2019, nhưng năm 2021 giảm xuống còn 150.000 khẩu.

Tuy nhiên, thị trường chợ đen mua bán súng lấy cắp từ quân đội lại vô cùng nhộn nhịp với cả những người Palestine và Israel không đủ điều kiện để sở hữu súng hợp pháp.