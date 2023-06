Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ tại đây liên tiếp cấp cứu các ca xuất huyết tiêu hóa do uống quá nhiều bia rượu.

Điển hình là trường hợp của ông N.C.H (63 tuổi, trú tại xã Hưng Hóa, Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) có tiền sử xuất huyết tiêu hóa 8 lần do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, xơ gan 4 năm. Theo người nhà, ông H. thường xuyên uống rượu, mỗi ngày khoảng 500ml. Trước khi vào viện, ông nôn ra khoảng 1 lít máu tươi và máu cục, đại tiện phân đen. Khi vào viện, bệnh nhân có tình trạng da xanh niêm mạc rất nhợt, sốc mất máu.

Các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán, kết luận tình trạng xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản và chỉ định nội soi cấp cứu cầm máu. Sau xử trí, người bệnh đã ổn định. Bác sĩ tiếp tục điều trị nội khoa theo phác đồ.

Rượu là nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hồng Nhung - Phó trưởng khoa Nội hô hấp - Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, khoa thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh giống ông H. Chỉ tính riêng trong 2 tuần trở lại đây, các bác sĩ đã tiếp nhận 12 người bệnh xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng, do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, do rách thực quản…

Bác sĩ Nhung chia sẻ tất cả trường hợp đều liên quan tới yếu tố sử dụng rượu bia trong thời gian dài, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết nặng, tính mạng nguy kịch.

Vị chuyên gia này cũng thông tin thời điểm ngày hè nắng nóng người dân sử dụng bia, rượu nhiều, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do bệnh cảnh này gia tăng đột biến so với ngày thường.

Những dấu hiệu cảnh báo xuất huyết tiêu hóa có thể nhận biết như đau thượng vị dữ dội, nôn máu, đi ngoài phân đen hoặc đỏ, hoa mắt, chóng mặt… Trường hợp xuất huyết tiêu hóa nặng gây sốc, lơ mơ, lạnh các đầu chi, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt, suy tạng toàn thân, thậm chí tử vong.

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân cần có chế độ ăn uống khoa học, hạn chế bia rượu. Đặc biệt, người có tiền sử xuất huyết tiêu hóa, xơ gan cần thận trọng với nguy cơ tái phát.

