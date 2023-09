Xem clip:

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người đàn ông điều khiển chiếc mô tô nước chở người phụ nữ và cháu bé lướt băng băng qua đoạn đường ngập nước đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Những hình ảnh trên được anh Nguyễn Hồng Sơn (SN 1983) ghi lại trên đường gom của Đại lộ Thăng Long đoạn qua khu vực Tây Mỗ sáng 28/9. Khu vực này nước ngập sâu, nhiều đoạn tới gần 1m nên các phương tiện không thể di chuyển. Trong lúc cùng người dân tìm cách vượt qua dòng nước, anh Sơn mang "đồ chơi" của mình ra tiêu khiển và hỗ trợ mọi người.

Không chỉ luyện tay lái, trình diễn những pha lướt sóng, anh Sơn còn giúp người đi đường vượt qua đoạn đường ngập một cách an toàn. "Có một đoạn nước ngập rất sâu, tôi thấy có hai mẹ con định lội bộ rất nguy hiểm. Tôi lái mô tô nước lại và chở họ vượt qua một cách nhanh chóng", anh Sơn nói.

Anh Sơn điều khiển chiếc mô tô nước lướt sóng băng băng trước ánh mắt trầm trồ của nhiều người.

Có lẽ hình ảnh người đàn ông điều khiển xe mô tô nước (Jet Ski) chơi đùa trên những con phố ngập nước vẫn còn lạ lẫm với nhiều người. Tuy nhiên, với anh Sơn - người từ nhỏ đã rất thích nước thì đây là môn thể thao yêu thích của anh.

Theo anh Sơn, thú chơi mô tô nước du nhập vào Hà Nội được 4 năm. Là một trong những người chơi đầu tiên ở Hà Nội, anh Sơn chia sẻ: “Thú chơi mô tô nước này còn mới lạ với nhiều người. Thoạt nhìn tưởng đắt đỏ sang chảnh nhưng thực ra chi phí mua những chiếc Jet Ski cũ chỉ từ 100-200 triệu, xe mới từ 500 – 600 triệu đồng. Rẻ hơn nhiều so với những chiếc mô tô phân khối lớn hai bánh của giới biker”.

Đây là chiếc mô tô nước, chỉ cần nước ngập trên 50cm là có thể di chuyển.

"Những chiếc Jet Ski có thể lao trên mặt nước với tốc độ lên tới hơn 100km/h. Động cơ chiếc mô tô nước của tôi rất khỏe, có thể kéo được chiếc xe tải 5 tấn vượt qua được đoạn đường ngập nước. Vì thế, nếu không có kinh nghiệm, không có kỹ năng điều khiển thì không thể chạy trong không gian hẹp như trên đường phố ngập nước được", anh Sơn nói thêm.

Những chiếc mô tô nước phù hợp chạy trong không gian rộng như hồ lớn, sông và biển. Để được điều khiển những chiếc xe máy nước Jet Sky, người chơi phải có bằng lái phương tiện đường thủy cao tốc.

Mới đầu khi thấy anh Sơn đến với bộ môn thể thao mạo hiểm này, gia đình anh phản đối dữ dội. Bởi dù đã có các phương tiện bảo hộ an toàn khi điều khiển Jet Ski trên sông nước, nhưng anh Sơn thường cùng bạn bè có chuyến phượt đêm, hoặc đi xa bờ biển hàng trăm kilomet, di chuyển trên những con sóng lớn,... nên gia đình rất lo lắng.

Nhưng anh Sơn cho biết: “Mọi người cứ nghĩ bộ môn này di chuyển tốc độ cao trên nước nguy hiểm như đi xe máy trên đường. Nhưng mọi người không biết rằng mô tô nước có thể lướt trên những con sóng cao cấp độ 6, và rất phù hợp phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn đường thủy. Hơn nữa, chúng tôi luôn đi cùng cả team nên rất an toàn”.

Hiện tại Hà Nội có khoảng hơn 100 người cùng chung niềm đam mê chơi mô tô nước với anh Sơn. Hàng năm, nhóm Jet Ski tặng quà cho người dân làng chài ven sông Hồng dịp Noel.

Các thành viên trong câu lạc bộ (CLB) của anh Sơn thường xuyên cùng nhau có những chuyến trải nghiệm vượt sông, vượt biển lý thú. “Vừa rồi CLB chúng tôi có chuyến phượt từ Hà Nội tới Quảng Ninh theo đường thủy. Chúng tôi đi dọc theo sông Hồng, sông Đuống, qua sông Kinh Thầy rồi đi ra vịnh Lan Hạ, vịnh Hạ Long, kết thúc hành trình tại đảo Cô Tô", anh Sơn hào hứng kể lại hành trình phượt đường thủy của mình.

Biến đam mê thành hành động giúp đời

Mỗi chuyến đi chơi bằng Jet Ski vừa để thỏa mãn đam mê, vừa là dịp để anh Sơn và bạn bè rèn luyện bản thân. Sở hữu các phương tiện mô tô nước, xuồng cứu nạn, thuyền hơi... rất linh động trong môi trường nước, nhóm anh Sơn luôn sẵn sàng tiếp ứng cứu hộ người dân vùng lũ khi cần.

Hầu như cứ vào mùa mưa lũ, các anh đều có mặt để giúp đỡ bà con vùng dễ bị ngập lụt như Gia Viễn (Ninh Bình), Nghệ An, Quảng Bình....

Nói về kỷ niệm của mình và bạn bè trong những lần tham gia cứu hộ vùng lũ, anh Sơn không thể quên thời khắc cả nhóm cứu được hàng chục người dân vùng lũ Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An) trong trận lụt lịch sử tháng 10/2020.

Năm đó, sau khi cùng anh em bạn bè trong CLB đi cứu hộ bà con ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị ngập sâu trong nước lũ, nhóm anh Sơn về nghỉ đêm tại Vinh (Nghệ An).

Khoảng 21h ngày 29/10/2020, cả nhóm vừa dừng chân định ăn tối thì dồn dập nhận được tin cầu cứu từ người dân xã Thanh Mỹ. Ngay lập tức mọi người chia thành 2 nhóm theo đường mòn Hồ Chí Minh và quốc lộ 46A tìm cách tiếp cận vùng lũ. Sau chặng đường dài vượt qua các cung đường sạt lở, ngập nước, nhóm anh Sơn phải hạ xuồng khỏi ô tô rồi kéo chạy bộ hơn 4km mới tiếp cận được bà con vùng ngập nặng lúc 1h sáng.

Anh Sơn và các bạn điều khiển xuồng cứu hộ đi dò dẫm trong đêm, giữa mênh mông nước lũ tìm kiếm người dân. Vừa đi, các anh vừa gào lên: "Có ai ở đó không?" - Rất may, trong đêm đen le lói những ánh đèn pin trên mái ngói đáp lại. Hàng chục người dân đã được hỗ trợ đưa về nơi an toàn. Những thành viên cứu hộ trong CLB thuyền hơi cùng anh Sơn đã có một đêm không ngủ, vật lộn giúp đỡ người dân tránh lũ an toàn.

Ảnh, clip: Nhân vật cung cấp