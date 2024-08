Trao đổi với báo VietNamNet, chị Đ.T.T (tạm trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chị sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về video chia sẻ thông tin "bệnh nhân đưa 200.000 đồng để được xạ trị sớm" ở Bệnh viện K.

Người phụ nữ này khẳng định đến nay chưa nhận được thông tin từ cơ quan chức năng cũng như Bệnh viện K mời tới làm việc về vấn đề trên.

Chị Đ.T.T (tạm trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) tố cáo nhân viên y tế Bệnh viện K có hành vi tiêu cực. Ảnh: T.D.

Ngày 20/8, qua báo chí, chị T. mới biết lãnh đạo Bệnh viện K khẳng định những thông tin chị chia sẻ trên mạng là vu khống, bịa đặt. Người phụ nữ này cho hay: "Chỉ cần lãnh đạo ngành sâu sát, đi thực tế sẽ rõ mọi việc. Nếu cần bằng chứng, tôi có clip ghi lại phản ánh của bệnh nhân”.

Theo chị T, đến nay clip của chị có hơn 50.000 lượt bình luận, trong đó nhiều bình luận chia sẻ từng phải "lót tay" bác sĩ Bệnh viện K.

"Tôi lên tiếng mong muốn bệnh viện lắng nghe. Tôi không kinh doanh về y tế, sức khỏe để cạnh tranh, hạ uy tín bệnh viện. Tôi chỉ muốn hướng tới điều tốt đẹp. Có bệnh nhân ung thư từ quê lên, họ xếp hàng 1-2 giờ, chờ đợi xin từng suất ăn từ thiện. Có người 2-3 ngày trước còn nhận suất ăn nhưng hôm nay họ đã không còn", người phụ nữ này chia sẻ.

Chị T. tiếp tục khẳng định bản thân sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng. Hiện tại, người phụ nữ này bị gãy chân và nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì (Hà Nội).

Công an huyện Thanh Trì cho hay đã nhận được đơn của chị Đ.T.T. tố cáo bảo vệ của Bệnh viện K cơ sở 2 (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) hành hung khiến chị gãy xương mác chân trái. Công an đang vào cuộc điều tra, xác minh nội dung đơn. Sáng 20/8, đại diện công an huyện đã đến lấy lời khai của chị liên quan vụ việc này.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện video với nội dung "người bệnh phải đưa 200.000 đồng cho bác sĩ Bệnh viện K để được xạ trị sớm, không phải chờ đợi thời gian dài".

Ngày 20/8, bệnh viện đã có thông tin phản hồi, khẳng định nội dung nêu trong video là bịa đặt, vu khống, mang tính bôi nhọ, cố tình xúc phạm hình ảnh, uy tín của đơn vị.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết quan điểm của đơn vị là không bao che tiêu cực. Tuy nhiên, người chia sẻ vụ việc là chị Đ.T.T không đưa rõ bằng chứng, chỉ nghe người bệnh kể lại.

“Chúng tôi rất đau đầu vì bệnh viện mang tiếng nên muốn giải quyết ngay. Hiện tại, không có bằng chứng nên không xử lý được. Nếu thông tin chính xác, cụ thể, bệnh viện sẽ làm nghiêm theo quy định”, vị lãnh đạo khẳng định.

Ngoài ra, Tiến sĩ Phùng Thị Huyền, Phụ trách phòng Quản lý Chất lượng của Bệnh viện K, cho biết hằng năm, đơn vị đều có kế hoạch kiểm tra chất lượng để phục vụ người bệnh tốt hơn. Từ tháng 4, bệnh viện có 2 đoàn kiểm tra cơ sở Tam Hiệp và Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) lấy ý kiến người bệnh về thái độ phục vụ của nhân viên y tế bao gồm cả vấn đề nhũng nhiễu, vòi vĩnh.

Tổng kết sơ bộ, Phòng Quản lý chất lượng không ghi nhận phản ánh nào về việc phải kẹp tiền vào sổ y bạ hay phong bì "lót tay" bác sĩ.