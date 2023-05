Bà S. được chiến sĩ Công an xã giúp đỡ tránh mất 150 triệu đồng. Ảnh CACC.

Trước đó, ngày 10/5, bà Đ.T.K.S (SN 1964, ở xã Phú Cường) nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự nhận là cán bộ công an, thông báo bà S. có liên quan đến đường dây ma tuý lớn, yêu cầu bà chuyển số tiền 150 triệu đồng, nếu không sẽ bị bắt giam.

Do lo sợ, sáng 12/5, bà S. một mình đến Bưu điện xã rút tiền trong sổ tiết kiệm rồi thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tượng trên. Đúng lúc này, một chiến sĩ Công an xã Phú Cường đến Bưu điện xã để trích xuất camera an ninh phục vụ công tác thì gặp bà S.

Khi đó, chiến sĩ Công an xã Phú Cường thấy bà S. có dấu hiệu hoảng loạn, lo lắng, yêu cầu nhân viên bưu điện rút tiền nhanh, nên tiếp cận, nghe kể lại sự việc.

Sau khi nắm thông tin, chiến sĩ Công an xã Phú Cường đã giải thích rõ cho bà S. về thủ đoạn lừa đảo này, cũng như hàng loạt các phương thức lừa đảo khác trên không gian mạng. Đồng thời nhắc nhở bà S. tuyệt đối không nghe, không làm theo yêu cầu của đối tượng.

Việc làm của chiến sỹ Công an đã giúp bà S. thoát khỏi 'bẫy lừa', bảo toàn được số tiền 150 triệu đồng.

Thời gian qua, trước hàng loạt phương thức thủ đoạn lừa đảo trên mạng, Công an huyện Ba Vì đã nhiều lần khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân, do nhẹ dạ, cả tin, ham việc nhẹ, lương cao nên mắc bẫy...