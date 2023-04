Theo đó, Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ tại đường Kinh Dương Vương, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân) can tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Nguyễn Văn Chung là Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc tư vất thiết kế xây dựng DCB (gọi tắt là Công ty DCB, trụ sở nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú). Đáng nói ông Chung là một trong các cá nhân đã gửi đơn tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh - nguyên Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát, đến Công an TP.HCM, Bộ Công an.

Ông Chung bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam từ đầu tháng 3/2021 đến nay.

Ông Nguyễn Văn Chung từng tố cáo bà Trần Uyên Phương (con gái của ông Trần Qúi Thanh) đã chiếm đoạt 1 lô đất tại quận Bình Tân. Ảnh: Linh An

Giai đoạn cuối năm 2022, Công an TP.HCM có kết luận điều tra nhưng sau đó Viện KSND lại trả hồ sơ, đề nghị làm rõ nhiều nội dung, trong đó có việc xác định các bị hại trong vụ án.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2015 - 2018, ông Chung với tư cách đại diện Công ty DCB đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất các khu đất tại quận Bình Tân, Tân Phú. Nhưng sau đó, ông Chung ký hợp đồng hợp tác kinh doanh hay văn bản thoả thuận chuyển nhượng đất nền cho nhiều người.

Quá trình điều tra xác định, các lô đất này không thuộc quyền sở hữu của cá nhân ông Chung hay Công ty DCB. Trong đó, có một số lô đất thuộc quy hoạch giao thông, đất trồng lúa, trồng cây xanh, thuộc diện tích đất bị thu hồi, không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa…

Có một số lô đất, ông Chung còn dùng pháp nhân Công ty DCB để tự lập dự án ma, tự lập bản vẽ, phân lô, ký các hợp động nhận cọc hay văn bản thoả thuận chuyển nhượng.

Trong suốt thời gian dài, ông Chung không có nền đất giao cho những khách hàng nhưng cũng không trả lại tiền.

Công an xác định, ông Chung đã lừa 43 người, với số tiền tổng cộng là 72,85 tỷ đồng. Đến nay, ông Chung đã nộp lại 3,92 tỷ đồng khắc phục hậu quả và đã chiếm đoạt 68,93 tỷ đồng.

Đáng nói, ông Nguyễn Văn Chung cùng với Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận) và ông Lê Văn Lâm (là Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai) có đơn tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh - nguyên Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Tố cáo của những người này cho biết, cha con ông Trần Quí Thanh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao nhưng ký hợp đồng “giả cách” là chuyển nhượng tài sản để đảm bảo khoản vay. Sau đó thì cha con ông Trần Quí Thanh đã chiếm đoạt luôn tài sản.

Liên quan đến những tố cáo này, mới đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố đối với ông Trần Quí Thanh và 2 con là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, ông Thanh, bà Uyên Phương bị bắt tạm giam, còn bà Bích được giải quyết cho tại ngoại hầu tra.

Riêng về ông Chung thì đã tố cáo bà Trần Uyên Phương chiếm đoạt lô đất diện tích hơn 3.000m2 tại đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân khi làm hợp đồng “giả cách” mua bán lô đất, để cho ông vay 35 tỷ đồng vào giai đoạn cuối năm 2019. Khi tố cáo bà Uyên Phương thì 1 thời gian ngắn sau ông Chung bị khởi tố, bắt giam trong vụ án nói trên.