Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thế Anh (SN 1988, ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt đối với nghi phạm. Ảnh CACC.

Cơ quan công an xác định, Phạm Thế Anh đã có hành vi lợi dụng chức vụ là chuyên viên thuộc 1 ngân hàng thương mại tại TP Sơn La, sử dụng thông tin và trực tiếp ký giả chữ ký, chữ viết trên “Đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán/sản phẩm - dịch vụ” (mở thẻ tín dụng) vào ngày 16/8/2022 của khách hàng.

Công an thực hiện lệnh bắt với nghi phạm. Ảnh CACC.

Với việc làm nêu trên, chuyên viên này đã lừa bộ phận kiểm soát, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Ngoài ra còn có một số cá nhân tố giác Phạm Thế Anh lợi dụng quen biết đưa thông tin vay tiền để đáo hạn cho khách hàng sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng