Nói về nguyên nhân bé trai Nguyễn D.K. (14 tuổi, ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị hành hung, ông Nguyễn Xuân Trường (SN 1957, ông nội cháu K.) cho biết: “Do nhóm trẻ trong đó có K. tranh nhau quả bóng của cháu ông Nguyễn V.N. (SN 1960, ở thôn Bạch Thanh)".

Sân bóng nơi xảy ra vụ việc.

"Khi giành bóng, cháu ông N. giữ lại và cắn vào tay K. Bị cắn, K. tát cháu ông N. một cái ngã xuống sân. Sau khi bị tát, cháu ông N. khóc và về nhà kể lại chuyện. Nghe cháu kể, ông N. đến sân bóng tìm K. nhưng không thấy. Ông N. tìm đến nhà và hành hung cháu K”, ông Trường kể lại

Ông Nguyễn Xuân Trường cùng chị Đỗ Thị Bài trao đổi với P.V.

Kể tiếp câu chuyện, chị Đỗ Thị Bài (SN 1989, mẹ cháu K) nói: “Khi đó (hôm xảy ra vụ việc ngày 11/3- PV), tôi đang ở bên hàng xóm, nghe nhà mình ồn ào nên chạy về. Về đến nhà thấy con trai nằm ở sân và ông N. đang đạp vào người K. Thấy con bị đánh tôi cùng nhiều người vào can ngăn và K. chạy sang nhà hàng xóm trốn.

Ngôi nhà nơi cháu K. ở.

Ông N. tiếp tục lấy một viên gạch đuổi theo K. nhưng có người ngăn và tước viên gạch trong tay. Thấy K. đang trốn, ông N. tiếp tục đánh. Chỉ đến khi nhiều người vào căn ngăn và cháu K. lại chạy được, ông N. mới thôi”.

Khu vực cháu K. bị ông N. hành hung.

“Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đưa cháu K. đến bệnh viện điều trị. Đến sáng thứ Hai, ngày 13/3, tôi đến UBND xã và gặp công an trình báo về vụ việc. Tôi rất bức xúc trước hành động của ông N. Nếu ông ấy chỉ đánh con tôi bằng roi và răn đe cháu thì không sao. Nhưng đây, ông ấy đánh con tôi như đánh kẻ thù vậy”, mẹ cháu K. chia sẻ.

Nhà hàng xóm nơi cháu K. chạy sang trốn.

Ông Nguyễn Xuân Trường kể tiếp: “Khi cháu K. đang điều trị ở bệnh viện và có thông tin clip đăng trên mạng xã hội, ông N. không đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình mà dọa: “Cẩn thận không chết...".

Theo ông Trường, gia đình rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý hành vi của ông N.

Ngôi trường nơi cháu K. đang theo học.

Theo chị Đỗ Thị Bài (mẹ cháu K), sau một thời gian điều trị, K. vẫn hoảng loạn, không dám ngủ một mình. Nhưng được sự động viên của cô hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Hòa Thạch, vào ngày 20/3, thứ Hai, K. đã đến lớp. Cháu K. bị bệnh bạch tạng, khiếm thị, 2 mắt thị giác 2/10, thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng.

Còn một lãnh đạo Công an xã Hòa Thạch cho biết: "Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an lấy lời khai các bên liên quan và lập biên bản vụ việc. Đến lúc này, cơ quan công an xã đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an huyện Quốc Oai, để xử lý theo thẩm quyền".