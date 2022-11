Theo SCMP, nhà hàng này được thành lập vào năm 2005 bởi Afzaal Deewan, 58 tuổi, một người Pakistan tới Áo nhập cư cách đây 18 năm.

“Tôi mới đến Vienna, tôi thấy đa phần các nhà hàng đồ Á ở đây rất đắt đỏ", ông Deewan chia sẻ.

Chủ nhà hàng Der Wiener Deewan là một người Pakistan nhập cư vào Áo. Ảnh: SCMP

Sau khi được một tổ chức phi chính phủ mời làm đầu bếp cho một buổi tiệc, ông Deewan quyết định gắn bó lâu dài hơn với nghề này. Việc thành lập một nhà hàng ở Vienna với một người nhập cư như ông không phải điều dễ dàng. Nhưng sau những khó khăn ban đầu, Der Wiener Deewan vẫn có thể trụ vững suốt 17 năm qua.

"Ăn mọi thứ, trả tiền theo ý muốn" - tôn chỉ của nhà hàng đặc biệt này được in đậm ngay tấm biển lối ra vào. Khách hàng của Der Wiener Deewan đa phần là các sinh viên, người tị nạn, dân nhập cư và đôi khi có cả những chính khách.

Dòng chữ "Ăn mọi thứ, trả tiền theo ý muốn" được in ngay lối vào của nhà hàng. Ảnh: SCMP

"Trước đại dịch, chúng tôi đón tiếp khoảng 500-600 khách mỗi ngày. Những hiện tại con số này đã giảm xuống còn một nửa", ông Deewan cho biết.

Ngoài cửa hàng ở quận Alsergrund, Der Wiener Deewan còn có hai cơ sở khác ở quận Leopoldstadt và quận Meidling của Vienna. Tất cả các nhà hàng này để cho phép thực khách ăn uống thoải mái mà không phải lo về giá cả.

"Mục tiêu chính của chúng tôi không chỉ là doanh thu mà còn là giới thiệu được hương vị của món ăn Pakistan tới với nhiều người hơn", chủ nhà hàng nhấn mạnh.

Thực đơn ở đây thông thường gồm 5-6 món cà ri, cơm, salad, một số món truyền thống Pakistan và đồ tráng miệng. Rượu, nước ép và đồ uống được bán với giá niêm yết. Vào 22h mỗi ngày, khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa, các tình nguyện viên từ tổ chức hỗ trợ người tị nạn sẽ đến lấy đồ đồ ăn không dùng đến. Quán sẽ nấu đồ ăn mới phục vụ khách ngày hôm sau.

Các món ăn của nhà hàng luôn được nấu mới mỗi ngày. Ảnh: SCMP

Andrea, một thực khách quen của quán, cho biết dù chỉ ăn rất ít, anh vẫn trả thừa tiền. "Đó là vì khi tôi khó khăn, không có tiền, tôi đến quán ăn. Tôi ăn no và họ chấp nhận việc tôi chỉ đưa một chút ít tiền. Vì vậy, đây là cách tôi trả ơn".

Der Wiener Deewan không phải là nhà hàng duy nhất trên thế giới hoạt động theo mô hình này. Một vài cái tên nổi bật khác có thể kể tới như Pay As You Please ở Ireland, chuỗi nhà hàng Lentil As Anything ở Australia hay quán cà phê Seva ở Ấn Độ.

Đỗ An (Theo SCMP)