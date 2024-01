Tờ The Hill dẫn lời ông Al Baker, phát ngôn viên tòa án bang New York, cho biết cơ quan cảnh sát đã tham gia điều tra mối đe dọa tới ngôi nhà của thẩm phán Arthur Engoron nằm ở Long Island, Mỹ.

Thẩm phán Arthur Engoron trong một phiên xử hồi tháng 11/2023. Ảnh: Reuters

“Đó là một mối đe dọa. Tôi có thể khẳng định đó là mối đe dọa đánh bom. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đang tiến hành mọi thứ theo lịch trình khi các thủ tục tố tụng tại tòa cũng như các cuộc tranh tụng cuối cùng diễn ra đúng kế hoạch”, ông Al Baker khẳng định.

Sở cảnh sát Quận Nassau ở New York sau đó nói với The Hill rằng, họ đã ứng phó với một “sự cố” tại ngôi làng Great Neck Gardens thuộc quận này. Tuy nhiên, giới chức an ninh không nêu rõ tình tiết của sự cố trên.

Theo The Hill, thẩm phán Engoron là chủ tọa phiên tòa xét xử vụ kiện gian lận trong kinh doanh trị giá 250 triệu USD do Tổng chưởng lý New York Letitia James đệ trình nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai con trai Eric và Donald Trump Jr cùng Tổ chức Trump. Đơn kiện này cũng tìm cách cấm ông Trump và các con của ông điều hành các công ty ở New York, cũng như cấm Tổ chức Trump tham gia các giao dịch bất động sản.

Tuy nhiên, phía ông Trump phủ nhận thực hiện bất cứ hành vi sai trái nào và chỉ trích cuộc điều tra của bà James là mang động cơ chính trị. Tổ chức Trump gọi những cáo buộc của bà James là “vô căn cứ”.