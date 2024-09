Sáng 21/9, Ban tổ chức giải chạy marathon "Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024" tổ chức họp báo cung cấp thông tin về giải chạy đêm ở thành phố biển.

Ông Lê Hoàng Triều, Phó tổng biên tập phụ trách báo Khánh Hòa cho biết, đây là giải chạy đêm đầu tiên được tổ chức ở Nha Trang. Giải do Báo Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang tổ chức, do Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (Sanvinest) tài trợ chính.

Ông Lê Hoàng Triều, Phó tổng biên tập phụ trách báo Khánh Hòa thông tin giải chạy đêm ở Nha Trang. Ảnh: X.N

Theo ông Triều, đây là hoạt động sự kiện văn hóa thể thao và du lịch, với mục đích xây dựng và phát triển phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng; góp phần quảng bá và kích cầu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Đặc biệt, chương trình cũng sẽ trích lợi nhuận gây quỹ cho chương trình thiện nguyện mổ mắt cho người có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh về mắt.

Ban tổ chức thông tin, giải được tổ chức vào đêm 14/12 với 2 cự ly, gồm 5 km và 10 km. Cung đường chạy là tuyến đường ven biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Với cung đường chạy tuyệt đẹp ven vịnh Nha Trang, các vận động viên có thể ngắm thành phố rực rỡ ánh đèn, khám phá nhịp sống sôi động của phố biển về đêm, tận hưởng không khí trong lành với những làn gió mát rượi từ biển... Giải chạy dự kiến thu hút khoảng 2.000 - 3.000 vận động viên tham gia.

Giải chạy dành cho tất cả các vận động viên không phân biệt quốc tịch, chuyên nghiệp hay phong trào có đủ sức khỏe, đảm bảo về độ tuổi theo từng cự ly và các điều kiện khác theo điều lệ được tham gia giải.