2h ngày 15/4, sân Anoeta:

Real Madrid đang chờ đợi một người hùng sẽ xuất hiện. Mặc dù vậy, mọi người đều biết họ đặt kỳ vọng lên cái tên cố định: Kylian Mbappe.

Cách nay 2 tuần, trên sân nhà Bernabeu, Mbappe chính thức "mở tài khoản" sau 3 vòng đầu tiên im lặng tại La Liga 2024-25.

Madrid kỳ vọng Mbappe tỏa sáng như trận Betis

Mbappe ghi cú đúp trong trận thắng Betis 2-0. "Tôi hy vọng ghi được nhiều bàn hơn để nhận nhiều sự hoan nghênh hơn", anh nói sau chiến thắng khó nhọc.

Đó không phải là câu "Tôi sẽ quay lại" nổi tiếng trong suốt nhiều thập kỷ vừa qua của nhân vật do Arnold Schwarzenegger thủ vai, trong bộ phim khoa học viễn tưởng The Terminator (1984; đạo diễn James Cameron. "I'll be back" trở thành một trong những câu nói biểu tượng của điện ảnh).

Nhưng cách nói của Mbappe tạo được tiếng vang giống như nhân vật người máy từng làm mưa làm gió trên màn ảnh rộng. Ít nhất là với các Madridista.

Điều thú vị, sau những tuyên bố là cuộc hành trình đến Paris, nơi Mbappe liên quan đến sóng gió nhiều hơn so với dấu ấn sân cỏ.

Ở Paris, Mbappe tranh cãi với đội bóng cũ PSG về khoản tiền 55 triệu euro. Anh đánh mất mình trong đội tuyển Pháp và bị một số đồng đội phản ứng, dẫn đến việc ngồi dự bị trận gặp Bỉ trong khuôn khổ UEFA Nations League.

Kể từ đó, người hâm mộ Real Madrid đếm ngược từng ngày cho đến thứ Bảy này, với chuyến làm khách đến xứ Basque.

Mbappe trải qua khó khăn khi trở lại tuyển Pháp

Khi nào "Mbappe sẽ trở lại"? Các Madridista đang chờ đợi người anh hùng của mình. Đã đến lúc Kylian phải tỏa sáng trước Sociedad.

Real Madrid đang hướng theo bước chân Mbappe, khi lịch thi đấu rất nặng. Trong 22 ngày tới, đội có tổng cộng 7 trận đấu trên các mặt trận.

Khi Camavinga chưa trở lại, giờ đây thêm Tchouameni và Bellingham cũng chấn thương, sự kỳ vọng với Mbappe càng cao.

Lực lượng:

Sociedad: Brais Mendez và Zakharyan chấn thương.

Real Madrid: Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Ceballos, Alaba chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Pacheco, Javi Lopez; Turrientes, Zubimendi, Susic; Kubo, Oskarsson, Sergio Gomez.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric, Guler; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 3/4

Tỷ bàn thắng: 2 1/2

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.