Tại Việt Nam, gen Z có khoảng 15-16 triệu người, chiếm khoảng 25% lực lượng lao động. Số lượng nhân sự này dự kiến sẽ tăng lên 30% vào năm 2030. Trong khảo sát của Glint, 69,5% gen Z thích làm việc theo hình thức hybrid (linh động làm việc tại văn phòng và làm việc từ xa). Hiện nay có rất nhiều gen Z Việt Nam lựa chọn những công việc đem lại sự tự do. Với khả năng làm việc độc lập tốt, tính chất công việc tự do, linh động sẽ giúp gen Z phát huy hết sở trường và tư duy sáng tạo của mình. Ngoài ra, gen Z đã quen với phong cách làm việc có tính cạnh tranh và thích thử thách bản thân để đối đầu với người khác. Điều này có thể mang lại cảm giác tiêu cực cho những thế hệ khác khi làm việc cùng họ. Theo báo cáo của Sapien Labs, có đến 77% nhân sự gen Z thích làm việc linh hoạt. Điều này khiến họ khó có cơ hội được đào tạo và phát triển tiềm năng nghề nghiệp do bỏ lỡ sự kết nối trực tiếp với đồng nghiệp, cấp trên. Khảo sát của Anphabe cho thấy có 62% nhân sự trẻ chọn "nhảy việc" trong năm đầu tiên đi làm. Trong đó, không ít gen Z còn nhảy việc nhiều lần chỉ trong 1 năm.