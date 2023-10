Sáng nay (12/10), Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Bắc Tân Uyên, Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an TP.HCM, Long An bắt giữ đối tượng Danh Hoàng Phương (17 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Phương tại tỉnh Long An - Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Phương là nhân viên gara sửa chữa xe ô tô.

Vào ngày 11/10, lợi dụng sơ hở của ông H.V.C. (45 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Phương đã lấy trộm xe ben biển số tỉnh Bình Dương cùng 2 điện thoại để trên xe của ông C, sau đó lái xe chạy về hướng các tỉnh miền Tây.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã thông báo đến Cục CSGT và Công an các tỉnh, thành lân cận tổ chức đón lõng, truy bắt.

Khi đối tượng Phương đang di chuyển trên một tuyến đường ở tỉnh Long An, lực lượng chức năng đã bắt giữ cùng tang vật.