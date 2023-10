Shark Tank Việt Nam mùa 6 tập 3 vừa chào đón ông Trần Xuân Trường, nhà sáng lập Công ty Cổ phần Pitagon đến để huy động đầu tư vào nền tảng an ninh an toàn mang tên PiSafe.

PiSafe cung cấp giải pháp bao gồm thiết bị phần cứng và phần mềm nghiệp vụ giúp cảnh báo cháy sớm tới người sử dụng. Các thiết bị cảm biến nhiệt, cảm biến khói, cảm biến lửa khi phát hiện ra nguy cơ cháy sẽ gửi thông tin cảnh báo tới chủ gia đình qua sim 4G, đồng thời tiếp cận trên các kênh liên lạc với cơ quan chức năng để có thể ứng cứu kịp thời.

Startup hiện có sản phẩm PiSafe Office dành cho những nơi đã thi công lắp đặt tủ báo cháy như cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư… Còn PiSafe Home là sản phẩm dành cho các nhà hàng, hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình…những nơi chưa có thiết bị báo cháy.

Chia sẻ về bức tranh tài chính, ông Trần Xuân Trường cho biết công ty đã hoạt động được 5 năm, vốn góp là 2 tỷ. Số tiền mặt hiện có là 5 tỷ 7 - lợi nhuận cộng gộp từ các năm trước.

PiSafe bắt đầu có lãi từ năm 2020 với con số là 300 triệu. Con số tăng mạnh nhất vào năm 2022 với lợi nhuận 2 tỷ trên doanh thu 11,9 tỷ. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của startup đạt 9,4 tỷ, lợi nhuận là 2,8 tỷ. Dự kiến đến hết năm, doanh thu, lợi nhuận đạt được lần lượt là con số 18 tỷ và 5 tỷ.

“Chúng tôi tự tin trong thời gian sắp tới có thể tạo ra được nhiều người dùng hơn tham gia vào nền tảng. PiSafe không chỉ là một nền tảng cảnh báo cháy nổ nói chung mà chúng tôi hướng tới an ninh an toàn. Trong đấy sẽ bao gồm thiết bị giám sát an toàn cho ngôi nhà của bạn cũng như cho các cơ sở kinh doanh. Song song với đó, chúng tôi làm chủ hoàn toàn về nền tảng IoT (Internet of Things – Internet vạn vật) cũng như là về phần mềm. Nên là việc mở rộng nó rất là hiệu quả”, ông Xuân Trường thuyết phục các Shark về tiềm năng mở rộng quy mô thị trường.

Ông Xuân Trường cho biết thị trường đang có khoảng 3 – 4 triệu hộ kinh doanh và ông có thể chiếm lĩnh khoảng 1 – 2% con số đó.

“Giá bán trung bình của một thiết bị cho một hộ rơi vào tầm 3,4 – 3,8 triệu. Nhân ra thì dung lượng của nó sẽ gần khoảng 9.000”, ông Xuân Trường tính toán.

Với mức kêu gọi đầu tư 250 ngàn USD, tương đương 6 tỷ cho 10% cổ phần, Shark Hưng đặt giả thiết nếu để thu hồi vốn bằng phương án chia cổ tức lợi nhuận thì startup cần đạt doanh thu 100 tỷ.

Ông Xuân Trường chia sẻ đó là mục tiêu của PiSafe trong 4 năm tới, và startup sẽ triển khai mô hình B2C (Business to Consumer – Doanh nghiệp bán hàng tới người tiêu dùng). Còn hiện tại PiSafe đang bán B2B2C (Business To Business To Customer – Doanh nghiệp bán hàng cho doanh nghiệp để bán cho người tiêu dùng) qua các kênh đại lý, đa phần là các công ty xây dựng.

Nhận thấy kế hoạch trong tương lai của startup chưa quá rõ ràng nên Shark Hưng và Shark Tuệ Lâm lần lượt từ chối đầu tư.

Shark Hùng Anh cũng rời khỏi thương vụ bởi startup chưa nêu được sự khác biệt trong cạnh tranh của công nghệ. Còn Shark Louis không đầu tư bởi tốc độ phát triển của startup còn chậm.

“Ngược dòng” với 4 “Cá Mập” cùng bể, Shark Bình đề nghị đầu tư 250 ngàn USD đổi lấy 40% cổ phần. Ông đánh giá startup có thị trường lớn vì hầu hết các vụ cháy là ở nhà dân và cháy lan từ nhà này sang nhà khác. Thay vì bán B2C, startup có thể bán B2b (B to small B), tức là bán cho các hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ.

“Tôi có một hệ sinh thái chuyển đổi số cho khoảng hơn 200.000 khách hàng là các cửa hàng và doanh nghiệp SMEs, micro-SMEs trên toàn quốc. Như vậy là chúng ta đang chung một vision (tầm nhìn), một mission (sứ mệnh), đó là chuyển đổi số cuộc sống xung quanh chúng ta. Nếu mà bạn gia nhập hệ sinh thái thì bạn sẽ có ngay 1.500 chuyên viên tư vấn chuyển đổi số để đưa sản phẩm bạn vào đúng đối tượng”, Shark Bình thuyết phục.

Ông Xuân Trường cho biết PiSafe đặt kỳ vọng có thể trở thành một “ứng dụng quốc dân” về an ninh an toàn nên startup đang có kế hoạch phát triển thêm các sản phẩm mới. Mong muốn Shark đồng hành để cùng khai phá thị trường, ông Xuân Trường cho biết số cổ phần tối đa có thể chia sẻ với nhà đầu tư là 18%.

“Nếu vậy thì như thế này đi. Tôi đề nghị là 250.000 (USD) cho 20% hoặc 500.000 (USD) cho 36%. Đồng thời tôi yêu cầu công ty hằng năm phải chia cổ tức”, Shark Bình đưa ra deal kép để Xuân Trường lựa chọn.

Sau khi cân nhắc lộ trình của startup còn nhiều vòng gọi vốn, ông Xuân Trường đã quyết định lựa chọn phương án lấy 20% cổ phần đổi lấy 250 ngàn USD đầu tư từ Shark Bình.