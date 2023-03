Theo Yonhap, trong ngày 16/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc họp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Tokyo. Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý bình thường hóa hoàn toàn "Hiệp định chung về bảo mật thông tin quân sự" (GSOMIA).

"Thông qua việc nối lại GSOMIA, tôi tin rằng 2 nước có thể chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên và cùng nhau ứng phó với các vụ phóng tên lửa", ông Yoon nói.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Nikkei

Cũng theo Tổng thống Yoon, việc bình thường hóa GSOMIA là một phần thiết yếu trong kế hoạch tăng cường hợp tác an ninh song phương Hàn Quốc-Nhật Bản, cũng như kế hoạch hợp tác an ninh ba bên với Mỹ nhằm đối phó với các đe dọa an ninh trong khu vực.

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Kishida đã nhất trí nối lại các cuộc đối thoại an ninh song phương vốn bị đình chỉ từ tháng 3/2018, đồng thời khẳng định 2 nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau. Bên cạnh vấn đề quân sự, 2 nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế, khoa học, công nghệ và tài chính.

Tổng thống Yoon, Thủ tướng Kishida và 2 phu nhân dùng bữa tối. Ảnh: Nikkei

GSOMIA là hiệp định cho phép Seoul và Tokyo chia sẻ trực tiếp thông tin quân sự bí mật, được ký kết vào tháng 11/2016. Tuy vậy, các mâu thuẫn về lịch sử và thương mại khiến hiệp định này không được hai nước sử dụng một cách tối ưu.

Hiệp định GSOMIA có điều khoản tự động gia hạn hằng năm, trừ khi một trong hai bên thông báo ý định chấm dứt thỏa thuận trước 90 ngày trước khi kết thúc thời hạn một năm. Vào năm 2019, chính quyền Hàn Quốc từng tính đến chuyện rút khỏi GSOMIA, nhưng đã tạm hoãn sau khuyến nghị của Mỹ.

Theo Nikkei, sau cuộc gặp mặt thượng đỉnh, Thủ tướng Kishida và Tổng thống Yoon đã dùng bữa tối tại 2 nhà hàng nổi tiếng ở Tokyo. Một số quan chức tiết lộ, hai nhà lãnh đạo đã nâng ly và trò chuyện vô cùng thân mật trong khi thưởng thức các món ăn truyền thống của Nhật Bản.