An Yên Nhà báo

Nhiều người tử vong vì đột quỵ do não không được cung cấp máu giàu oxy ổn định. Do đó, bệnh nhân phải được cấp cứu y tế càng sớm càng tốt. Tính chất nguy hiểm của đột quỵ một phần do sự tấn công đột ngột.

Dù vậy, một nghiên cứu, được công bố trên tạp chí của Học viện Thần kinh học Mỹ, đánh giá đột quỵ do thiếu máu cục bộ vẫn có thể xuất hiện các dấu hiệu sớm trước một tuần.

Đau đầu dữ dội là triệu chứng nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có đột quỵ. Ảnh minh họa: Scripps

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ là loại đột quỵ phổ biến nhất chiếm 80% số ca bệnh. Tình trạng này xảy ra do cục máu đông ngăn chặn dòng máu và oxy đến não.

Giáo sư Louise Connell, nhà vật lý trị liệu tại Đại học Central Lancashire (Anh), giải thích: “Đột quỵ nhỏ và đột quỵ toàn diện đều do gián đoạn cung cấp máu cho não, thường do cục máu đông gây ra. Sự khác biệt là đột quỵ nhỏ có tính tạm thời”.

Theo Express, nghiên cứu trên 2.400 trường hợp ghi nhận hơn 500 bệnh nhân bị đột quỵ nhỏ trước khi trường hợp khẩn cấp thực sự xảy ra. Khoảng 43% số người bị đột quỵ nhẹ đã trải qua các dấu hiệu sớm vào một số thời điểm trong tuần dẫn đến đột quỵ toàn diện.

Các dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý bao gồm:

- Tê hoặc yếu mặt, cánh tay, chân, đặc biệt ở một bên cơ thể

- Đột nhiên nhầm lẫn hoặc khó hiểu

- Khó nói

- Khó nhìn ở một hoặc cả hai mắt

- Chóng mặt, mất thăng bằng, phối hợp hoạt động, đi lại khó khăn

- Nhức đầu dữ dội không rõ nguyên nhân.

Tin tốt là can thiệp y tế có khả năng ngăn chặn cơn đột quỵ nhẹ trở thành đột quỵ toàn diện.

Giáo sư Connell cho biết thêm: “Phương pháp điều trị có thể bao gồm loại bỏ cục máu đông ở cổ (động mạch cảnh) trước khi chúng gây ra đột quỵ và điều trị những yếu tố làm tăng khả năng đột quỵ (như huyết áp cao, rung tâm nhĩ, dùng thuốc làm loãng máu)”.

Cách phòng ngừa đột quỵ

Chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục, thay đổi lối sống có thể rất hiệu quả trong việc giảm nguy cơ cấp cứu vì đột quỵ. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyến nghị chế độ ăn ít chất béo, nhiều chất xơ, giàu trái cây tươi, rau và ngũ cốc.

Bạn không nên ăn quá 6g muối mỗi ngày vì loại gia vị phổ biến này là nguyên nhân chính gây ra huyết áp cao, nguy cơ gây đột quỵ. Bỏ hút thuốc, giảm uống rượu cũng có thể hữu ích.