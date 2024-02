Truyền thông địa phương đưa tin, sự cố xảy ra vào ngày 13/2 vừa qua, bên trong khu danh lam thắng cảnh Longtan Grand Canyon ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Trong đoạn video được ghi lại cho thấy, một nhóm du khách khoảng 8 người bị treo ngược và lơ lửng trên cây cầu cáp nổi tiếng trong khu thẳng cảnh. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để giải cứu toàn bộ du khách một cách an toàn.

Rất may, sự cố không làm du khách nào bị thương.

Cục Văn hóa và Du lịch địa phương cho biết, dự án liên quan đã bị đình chỉ, nguyên nhân vụ tai nạn là do du khách lắc lư quá mức và bị trượt chân.

Được biết, các nhân viên tại khu thẳng cảnh đã cảnh báo khách du lịch không lắc cầu khi di chuyển. Tuy nhiên, nhóm du khách đã phớt lờ cảnh báo nên dẫn đến sự việc.

Cục Văn hóa và Du lịch huyện địa phương cho biết: “Dự án đã tạm thời bị đình chỉ. Sau khi điều tra, dự án không có vấn đề gì về an toàn, nguyên nhân là do khách du lịch lắc lư quá mức và bị trượt chân. Cầu được bảo hiểm kép, có dây an toàn và khóa an toàn”.

Một số khách du lịch bày tỏ lo ngại rằng vụ việc có thể liên quan đến chất lượng của cây cầu, nhưng một nhân viên của Cục Văn hóa và Du lịch huyện Tân An xác nhận: "Cây cầu đã được kiểm tra an toàn của bên thứ ba vào tháng 7 năm 2023 mà không gặp vấn đề gì, và thời gian kiểm tra an toàn là một năm".

Theo trang web chính thức của danh lam thắng cảnh, điểm thu hút du khách là cầu cáp treo mạo hiểm được xây dựng trên vách đá với tổng chiều dài 88 mét và chiều cao là 36 mét.