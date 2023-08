Sáng 4/8, Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Nhóm đối tượng Đ.B.L.(SN 2005 cầm đầu, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh CACC.

Trước đó, vào ngày 19/5, tại cổng Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương có 2 nhóm thanh, thiếu niên khoảng 30 người, độ tuổi từ 16 đến 18, điều khiển xe máy và mang theo nhiều hung khí như bom xăng, dao bầu, dao phóng lợn, vỏ chai bia… hò hét đánh nhau gây náo loạn cả khu vực.

Sau khi nắm được thông tin, công an đã tiến hành triệu tập các đối tượng tham gia gây rối, thu giữ vật chứng liên quan đến vụ việc; tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý.

'Bom xăng' của nhóm đối tượng. Ảnh CACC.

Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, nên 2 nhóm thanh thiếu niên do H.T.N. (SN 2005 cầm đầu, ở huyện Sơn Dương) và nhóm do Đ.B.L.(SN 2005 cầm đầu, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã thách thức, hẹn nhau tụ tập tại cổng Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương để giải quyết bằng cách đánh nhau.

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, quản lý, nâng cao nhận thức, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, không để con em mình bị lôi kéo, tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng, các hành vi vi phạm pháp luật.