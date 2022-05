Những điện thoại nào sử dụng được ứng dụng định danh điện tử quốc gia?

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia - VNEID là phần mềm do Bộ Công an tạo lập phục vụ đăng ký, quản lý định danh và xác thực điện tử.

Ứng dụng VNEID hiện đã có mặt trên các kho ứng dụng của Google, Apple. Người dân có thể lên kho ứng dụng Google Play (CH Play) đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và App Store với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS để tải ứng dụng VNEID về điện thoại của mình.

Nhiều tính năng sẽ được Bộ Công an cung cấp đến người dân thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia – VNEID.

Thông tin với người dân về những thiết bị di động có thể sử dụng được tài khoản định danh điện tử, Công an thành phố Hà Nội cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, ứng dụng VNEID yêu cầu thiết bị di động của người dân sử dụng hệ điều hành Android 5 hoặc iOS 9 trở lên. Ngoài ra, người dân cũng được khuyến khích nên sử dụng thiết bị di động có camera tốt, cấu hình từ trung bình trở lên và đảm bảo kết nối Internet để có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng.

Để đăng ký mở tài khoản định danh điện tử cá nhân nhằm sử dụng được các tiện ích do Bộ Công an cung cấp, ngoài việc trực tiếp đến đăng ký tại cơ quan công an, người dân cũng có thể thực hiện đăng ký trên ứng dụng VNEID. Một số điện thoại chỉ có thể được sử dụng để đăng ký tài khoản định danh cá nhân cho 1 người theo số căn cước công dân để xác thực mã OTP.

Tài khoản định danh điện tử của người dân cũng chỉ có thể đăng nhập trên một thiết bị duy nhất tại một thời điểm. Khi tài khoản định danh điện tử của người dân đăng nhập vào thiết bị mới, hệ thống sẽ có cảnh báo và gửi mã xác thực về thiết bị cũ. Lúc này người dân nhập mã trên thiết bị mới để xác thực đảm bảo chính xác là mình đang có nhu cầu truy cập trên thiết bị mới. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng nhập trên thiết bị mới, tài khoản sẽ tự động đăng xuất trên thiết bị cũ của người dân.

Cũng theo hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội, nếu muốn sử dụng xác thực bằng vân tay/ nhận dạng khuôn mặt cho ứng dụng VNEID, người dân cần nhập mật khẩu của tài khoản định danh điện tử vào lần đăng nhập đầu tiên trên thiết bị; từ những lần sau người dân có thể sử dụng vân tay/ nhận dạng khuôn mặt để xác thực thay thế mật khẩu đăng nhập bằng cách thiết lập trong ứng dụng.

Khi sử dụng các dịch vụ trong ứng dụng, công dân phải thực hiện xác thực bổ sung bằng vân tay/ nhận dạng khuôn mặt và mã passcode chỉ công dân mới biết. Mật khẩu của tài khoản của công dân được yêu cầu đặt có chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt với độ dài tối thiểu 8 ký tự; được yêu cầu thay đổi định kỳ ít nhất 6 tháng/lần.

“Công dân cần bảo đảm thiết bị chỉ có vân tay/ nhận dạng khuôn mặt của mình. Trường hợp có vân tay/ nhận dạng khuôn mặt của người khác trên thiết bị đó thì nên sử dụng mật khẩu để đăng nhập và cần nhớ đăng xuất ứng dụng khi không sử dụng”, Công an thành phố Hà Nội lưu ý thêm.

Trong trường hợp mất thiết bị đang sử dụng tài khoản định danh điện tử, người dân có thể yêu cầu tạm khóa tài khoản để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của mình theo 1 trong 2 cách: Yêu cầu khóa tài khoản trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (bằng thiết bị di động khác có kết nối Internet); Liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ khóa tạm thời tài khoản.

Sử dụng tài khoản định danh điện tử để giao dịch trực tuyến, người dân sẽ được hưởng nhiều lợi ích như tiết kiệm được thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Người dân còn có thể thay thế căn cước công dân và các loại giấy tờ mà họ đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế... Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo.

