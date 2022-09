Đầu năm học mới, những khoản tiền kỳ lạ 'đến hẹn lại lên'

* Những khoản nhà trường được thu Hiện nay, các khoản thu nhà trường được thu đầu năm học quy định tại một số văn bản khác nhau, cụ thể: - Tiền học phí: Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, đây là khoản thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn của mình. - Tiền Bảo hiểm y tế học sinh: Theo khoản 21 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi năm 2012 và điểm đ khoản 1 Điều 7 và điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức thu mỗi em là 4,5% mức lương cơ sở (hiện nay là 67.050 đồng/tháng) nhưng được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng. - Tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Theo Điều 7 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, đây là khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh. - Tiền quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu: Theo Điều 9 Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT, khoản thu này lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, đóng góp của học sinh, sinh viên hoặc các nguồn thu hợp pháp khác và phải được công khai thu, chi. - Tiền phục vụ bán trú: Tiền ăn, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú: Do từng tỉnh quy định. - Tiền học 2 buổi/ngày: Do từng tỉnh quy định. - Tiền học phẩm cho học sinh mầm non: Do từng tỉnh quy định. - Tiền nước uống học sinh: Do từng tỉnh quy định. - Tiền viện trợ, quà, biếu, tặng, cho: Theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, nhà trường được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để mua sắm trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục. Đặc biệt, Thông tư này nêu rõ, không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục * Những khoản Ban phụ huynh không được phép quyên góp Khoản 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định những khoản Ban phụ huynh không được phép quyên góp là: - Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện; - Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường; - Bảo vệ an ninh nhà trường; - Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; - Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; - Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; - Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; - Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; - Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.