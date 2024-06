Tại Việt Nam, phân khúc SUV, bán tải dù tồn tại đã lâu và ngày càng bị sức ép mới từ các phân khúc xe giá rẻ, kích thước nhỏ gọn hơn, nhưng không vì thế mà mất đi thị phần nhờ đặc điểm cực kỳ thích hợp với địa hình và thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều ở nước ta, đó là gầm cao.

Thời gian trước, một số hãng xe hạng sang như Mercedes-Benz, Land Rover tích cực quảng bá khả năng lội nước đỉnh cao của các mẫu xe đầu bảng như G-Class lội được nước sâu 700mm, Land Rover Defender lội nước lên đến 900 mm. Thế nhưng, mức giá bán từ 4 tỷ đến trên chục tỷ đồng của những mẫu xe này khiến chúng trở thành ước mơ xa xỉ của đại đa số người Việt.

Tuy nhiên, nếu xét khả năng lội nước tốt dựa trên mức chịu nước sâu, công nghệ hỗ trợ và giá bán dưới 1 tỷ đồng thì hiện thị trường còn khá nhiều lựa chọn. Dưới đây là một số mẫu xe chịu được mực nước sâu 800mm theo công bố của nhà sản xuất do VietNamNet tổng hợp:

Isuzu mu-X

Isuzu mu-X thuộc nhóm SUV cỡ D gồm có Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest, nhưng lại có giá bán rẻ nhất, trong khi các đối thủ còn lại đều không có phiên bản dưới 1 tỷ đồng.

Mu-X đang phân phối ở Việt Nam có 4 phiên bản với giá bán tương ứng như sau: B7 1.9 MT 4X2 (910.8 triệu đồng), B7 Plus 1.9 AT 4x2 (988,8 triệu đồng), Prestige 1.9 AT 4X2 (1,15 tỷ đồng) và Premium 1.9 AT 4x4 (1,250 tỷ đồng).

Isuzu mu-X. Ảnh: Isuzu

Hãng xe Nhật bản cho biết khả năng lội nước sâu là 800mm, cùng khoảng sáng gầm 235mm, cao hơn Pajero Sport (218mm), Toyota Fortuner (219mm). Isuzu mu-X dùng động cơ dầu tăng áp 1.9L, cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Hệ dẫn động cầu sau là trang bị tiêu chuẩn, riêng phiên bản Premium có hệ dẫn động bốn bánh và gài cầu điện tử.

Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,98 lít/ 100km đường trường, 7,8 lít/ 100km đường hỗn hợp và hơn 9 lít/ 100km đường đô thị. Về an toàn, Isuzu mu-X tùy phiên bản, có 6 túi khí, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, tự động phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù,...

Ford Ranger

Phân khúc xe bán tải hiện nay hầu hết đều có các mẫu xe mang khả năng lội nước tương đương, thậm chí tốt hơn xe SUV cỡ D. Trong đó, mẫu Ford Ranger nổi lên là một lựa chọn hàng đầu với mức "chịu nước" lên đến 800mm, tương đương "người anh em" Ford Everest.

Hiện tại, giá bán của Ford Ranger ngoại trừ phiên bản Stormtrak (giá 1,039 tỷ đồng), thì đều dưới 1 tỷ đồng (giá 669-979 triệu đồng).

Ford Ranger. Ảnh: Ford

Ford Ranger có khoảng sáng gầm 237 mm, tương đương Mazda BT-50, cao hơn Mitsubishi Triton (220mm), nhưng thấp hơn Toyota Hilux (286mm), Isuzu D-max (240mm). Đi kèm theo đó là khung gầm giảm độ xoắn, hệ thống treo phù hợp off-road, khoá vi sai cầu sau điện.

Cung cấp sức mạnh cho Ford Ranger là động cơ 2.0L Bi-Turbo Diesel (turbo kép) sản sinh công suất cực đại 210 mã lực và mômen xoắn cực đại 500Nm. Cùng với đó là hộp số tự động 10 cấp, 6 cấp, số sàn 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu hoặc 1 cầu.

Về trang bị an toàn, mẫu xe bán tải của Mỹ được đánh giá cao khi có nhiều phiên bản tùy theo giá tiền, đi kèm bao gồm camera chiếu hậu, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước và hệ thống cảnh báo chệch làn đường, giám sát điểm mù, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường,...

Mazda BT-50

Dù mang thiết kế mềm mại hơn Ford Ranger nhưng mẫu Mazda BT-50 được đánh giá có khả năng vượt địa hình và lội nước không thua kém. Theo nhà sản xuất, mẫu xe bán tải Nhật Bản có khoảng sáng gầm 237mm với mức lội nước sâu 800mm.

Hiện tại, Mazda BT-50 đã tạm dừng bán ở Việt Nam, nhưng trước đó, xe có 2 phiên bản với giá niêm yết như sau: Mazda BT-50 1.9 MT 4x2 (554 triệu đồng), Mazda BT-50 1.9 AT 4x2 (614 triệu đồng).

Mazda BT-50. Ảnh: Mazda

Mazda BT-50 phiên bản hiện hành không còn dùng chung động cơ, khung gầm với mẫu Ford Ranger, mà đang chia sẻ nền tảng cùng chiếc bán tải của Isuzu là D-Max. Xe dùng động cơ dầu 1.9 cho ra công suất 148 mã lực và mô-men xoắn là 350 Nm, đi cùng tùy chọn hệ dẫn động một hoặc hai cầu và hộp số tự động hoặc số sàn đều 6 cấp.

Về trang bị an toàn, bản cao cấp nhất có thêm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, 7 túi khí, phanh được nâng giúp cải thiện khả năng hấp thụ nhiệt, khung gầm mới cũng giúp xe gia tăng độ cứng vững thêm 20%.

Isuzu D-Max

Mẫu bán tải Isuzu D-Max cũng có khả năng lội nước lên đến 800mm, khoảng sáng gầm 240mm. Bên cạnh đó, cùng với Mazda BT-50, đây cũng là mẫu xe bán tải có giá khá rẻ tại thị trường Việt Nam khi so sánh với Ford Ranger, Mitsubishi Triton hay Toyota Hilux. Hiện tại, Isuzu D-Max đang bán thế hệ mới từ tháng 4/2021, với 4 phiên bản và có giá dao động từ 650,1-880 triệu đồng.

Isuzu D-max. Ảnh: Isuzu

Tương tự mẫu SUV Isuzu mu-X, chiếc bán tải D-max cũng sử dụng động cơ dầu 1,9 lít, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số tự động hoặc số sàn đều 6 cấp. Xe đi kèm tính năng gài cầu điện tử và khóa vi sau cầu sau trên bản 2 cầu Type Z.

Các công nghệ an toàn tiêu chuẩn trên Isuzu D-max gồm: chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang và xuống dốc. Riêng bản cao nhất là Type Z có 7 túi khí, các bản còn lại dùng 2 túi khí.

