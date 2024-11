Phân khúc MPV hiện nay tại Việt Nam có khá nhiều lựa chọn với 13 mẫu xe. Chỉ tính riêng trong năm 2023 đã có tới 5 mẫu MPV lần đầu bán ra thị trường là Honda BR-V, Hyundai Custin, Toyota Innova Cross, Haima 7X và Volkswagen Viloran.

Nổi bật trong đó, nhóm MPV cỡ nhỏ giá rẻ đang chiếm ưu thế về cả số lượng lẫn sản lượng tiêu thụ. Ngoài giới kinh doanh dịch vụ thì MPV cỡ nhỏ còn thu hút các gia đình Việt chọn mua xe lần đầu.

Dưới đây là 4 mẫu xe và phiên bản xe MPV trang bị hộp số tự động, giá chưa đến 600 triệu đồng phù hợp mọi nhà.

1. Mitsubishi Xpander AT: Giá 598 triệu đồng

Xpander là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam của thương hiệu Mitsubishi. Mẫu xe này ra mắt lần đầu vào giữa năm 2018 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia. Từ tháng 7/2020, xe được lắp ráp trong nước. Đến ngày 13/6/2022, Mitsubishi Motors Việt Nam đã giới thiệu phiên bản nâng cấp. Hiện xe có 3 phiên bản gồm: MT, AT và Premium.

Mitsubishi Xpander AT 2024. Ảnh: Mitsubishi

Phiên bản Xpander AT giá 598 triệu đồng có kích thước dài 4.595 x rộng 1.750 x cao 1.750 (mm), chiều dài cơ sở 2.775mm và khoảng sáng gầm 225mm. Ngoại hình xe gây ấn tượng với kiểu đèn chữ T cùng công nghệ LED thấu kính. Bên trong, ngoài ghế bọc da thì bản AT trang bị điều hòa 2 giàn lạnh, hàng ghế thứ 2 có 4 cửa gió, và ổ cắm điện 12V cho cả 3 hàng ghế. Giải trí sẵn màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, CD, 4 loa, hỗ trợ kết nối Bluetooth,...

Xe trang bị động cơ xăng MIVEC 1.5L với công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản AT được trang bị nhiều công nghệ an toàn nổi bật như: Kiểm soát lực kéo TCL, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, camera 360 độ, cảm biến lùi, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS và camera lùi.

2. Toyota Avanza Premio CVT: Giá 598 triệu đồng

Toyota Avanza ra mắt Việt Nam dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia vào năm 2018, và đến tháng 7/2019 có bản nâng cấp với giá bán rẻ nhưng vẫn bị coi là thất bại khi doanh số vẫn không cải thiện. Tháng 3/2022, Toyota Việt Nam giới thiệu thế hệ mới với tên gọi Toyota Avanza Premio, tiếp tục nhập khẩu từ Indonesia, gồm 2 phiên bản giá từ 548 triệu đồng. Cuối năm 2022, Avanza Premio bắt đầu lắp ráp trong nước, nhưng giá và trang bị không thay đổi.

Toyota Avanza Premio CVT 2024. Ảnh: Toyota

Avanza Premio CVT giá 598 triệu đồng có kích thước dài 4.395 x rộng 1.730 x cao 1.700 (mm), chiều dài cơ sở 2.750mm và khoảng sáng gầm 205mm. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, sơn đen thể thao. Cụm đèn trước và sau Full LED, gương chiếu hậu gập điện tự động. Bên trong xe có màn hình TFT trước vô-lăng loại 4,2 inch, màn hình cảm ứng 8 inch cùng âm thanh 4 loa, điều hòa tự động có cửa gió hàng ghế sau. Đáng tiếc xe chỉ có lựa chọn ghế nỉ.

Xe sử dụng động cơ động cơ 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm, kết hợp hộp số CVT. Avanza Premio CVT được trang bị các tính năng an toàn như: cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), camera và cảm biến lùi, hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), và 6 túi khí.

3. Hyundai Stargazer X cao cấp: Giá 599 triệu đồng

Stargazer ra mắt vào tháng/10/2022 nhằm hoàn thiện đầy đủ danh mục sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam. Đến tháng 4/2024, HTV ra mắt Stargazer X với thiết kế mạnh mẽ, đa dụng hơn nhằm mục đích cải thiện doanh số.

Hyundai Stargazer X cao cấp. Ảnh: Hyundai

Hyundai Stargazer X bản cao cấp giá 599 triệu đồng có kích thước dài 4.495 x rộng 1.815 x cao 1.710 (mm), chiều dài cơ sở 2.780mm và khoảng sáng gầm 200mm. Ngoại hình xe nổi bật với cản trước kiểu nối liền lưới tản nhiệt tạo thành hình chữ X, đi kèm viền crom lớn, đèn pha trên là dạng full LED 4 choá tích hợp đèn sương mù được đặt thấp. Bên trong, táp-lô xe kiểu khung lớn, nhô cao, đặt màn giải trí trung tâm dạng cảm ứng 10.25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và màn hình thông số sau vô-lăng. Các ghế ngồi bọc da, tiện nghi có điều hòa tự động, sẵn cửa gió hàng ghế sau, âm thanh 8 loa,...

Xe trang bị động cơ Smartstream G 1.5L mới, sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT. Hyundai Stargazer X 2024 được trang bị các tính năng an toàn như: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TCS, quản lý thân xe VSM, 6 túi khí, phanh đĩa 4 bánh, và cảm biến va chạm trước.

4. Suzuki XL7 Hybrid: Giá 599,9 triệu đồng

Suzuki XL7 ra mắt tại thị trường Việt Nam khá muộn vào tháng 7/2020 và doanh số không mấy thành công. Tháng 8/2024, Suzuki Việt Nam đã tung ra phiên bản XL7 Hybrid như một chiến lược đánh vào yếu tố công nghệ tiết kiệm nhiên liệu.

Suzuki XL7 Hybrid. Ảnh: Suzuki

XL7 Hybrid với lựa chọn 1 tông màu giá 599,9 triệu đồng có kích thước dài 4.450 x rộng 1.775 x cao 1.710 (mm), chiều dài cơ sở 2.740mm và khoảng sáng gầm 200mm. Điểm nổi bật bên ngoài của xe là cụm đèn pha LED và đèn ban ngày, cùng đèn pha phản quang tăng cường ánh sáng. Xe dùng mâm hợp kim 16 inch, ốp cản trước sau mạ bạc và viền bảo vệ nhựa đen chống trầy xước, sẵn thanh giá nóc. Bên trong, xe có vô-lăng 3 chấu tích hợp nút điều khiển, đồng hồ thông tin nổi bật. Ghế bọc nỉ, màn hình trung tâm cảm ứng 10 inch, tương thích Apple CarPlay/Android Auto, camera lùi. Tiện ích bao gồm điều hòa tự động, kiểm soát hành trình, sạc không dây, cốp mở điện, camera 360 độ. Bản XL7 hybrid có màn hình kết nối không dây và mặt đồng hồ tinh chỉnh.

Xe trang bị động cơ xăng 1.5L 4 xi lanh, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, kèm hộp số tự động 4 cấp, đồng thời được hỗ trợ thêm bởi mô-tơ điện và pin lithium-ion. Trang bị an toàn trên XL7 Hybrid bao gồm cân bằng điện tử ESP, khởi hành ngang dốc HHC, túi khí SRS, cảm biến đỗ xe, camera 360 độ, và gương chiếu hậu tích hợp camera hành trình.

