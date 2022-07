Những người dễ bị sốc nhiệt do nắng nóng ảnh hưởng tới tính mạng

Do biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên, dữ dội và kéo dài hơn, gây ra những hậu quả chết người. Khoảng 356.000 ca tử vong trên toàn thế giới trong năm 2019 có thể liên quan đến nắng nóng khắc nghiệt.

Tác động của nắng nóng cực điểm tới cơ thể

Cơ thể con người phản ứng với nhiệt độ cao bằng cách giãn nở các mạch máu trên da và tiết mồ hôi.

Tăng lưu lượng máu về phía da khiến cơ thể tỏa nhiều nhiệt hơn ra bên ngoài. Mồ hôi làm mát cơ thể khi bay hơi khỏi da. Những phản ứng đó duy trì nhiệt độ cơ thể trong khoảng 36 đến 37 độ C, điều này cần thiết để hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

Theo Newscientist, các phản ứng trên cũng có thể gây ra những hậu quả có hại. Các mạch máu giãn nở dẫn đến giảm huyết áp, khiến tim phải làm việc nhiều hơn để đẩy máu đi khắp cơ thể. Đối với những người có bệnh tim từ trước, điều này dễ dẫn đến các cơn đau tim.

Mồ hôi thoát ra nhiều khiến cơ thể mất muối. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, lượng natri trong máu thấp gây buồn nôn và đau đầu.

Trong các đợt nắng nóng, tỷ lệ tử vong do các bệnh tim mạch và hô hấp cao hơn. Bà Ana Nunes, Đại học Warwick (Anh) cho biết: “Rất khó xác định mối liên hệ giữa số ca tử vong trong hoặc ngay sau một đợt nắng nóng do nhiệt. Tỷ lệ tử vong do nhiệt độ quá cao chắc chắn chưa được đánh giá đầy đủ”.

Ảnh minh họa: Herzindagi

Đối tượng nguy cơ

Các nghiên cứu ghi nhận đối tượng có nguy cơ cao bị sốc nhiệt là người cao tuổi, sống biệt lập, mắc các bệnh tim từ trước và không dùng điều hòa nhiệt độ. Những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng có nguy cơ tử vong do sốc nhiệt. Điều này có thể do tác dụng của thuốc hoặc không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để giữ mát trong đợt nắng nóng.

Khả năng thích nghi nếu sống ở xứ nóng

Bất kỳ ai cũng có thể thích nghi về mặt sinh lý với thời tiết nóng trong vài ngày. Người nào quen với nắng nóng sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn và mồ hôi có nồng độ muối thấp hơn. Điều này duy trì sự cân bằng muối của cơ thể. Tốc độ lưu lượng máu qua da cũng sẽ tăng lên để truyền nhiệt tối đa ra môi trường.

Cách làm mát cơ thể

Bạn hãy uống nhiều chất lỏng và ở trong bóng râm càng nhiều càng tốt trong đợt nắng nóng. Vào ban ngày, đóng rèm cửa ở những phòng có ánh nắng mặt trời. Bôi kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tia cực tím và mặc quần áo rộng rãi để giữ mát. Bạn cũng nên hạn chế tập thể dục bên ngoài vào những thời điểm nóng nhất trong ngày.